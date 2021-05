L1 : Le PSG champion, les Français n’en veulent pas

Dans : PSG.

Demi-finaliste de la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive, le Paris Saint-Germain n’a pourtant pas la cote en France. D’après un sondage, les Français ont majoritairement une mauvaise opinion du club de la capitale. Alors ses concurrents en Ligue 1 bénéficient d’une bonne image.

Le retour de la fameuse « négativité » autour du Paris Saint-Germain ? Comme l’a souvent constaté son directeur sportif Leonardo, le club dirigé par le Qatari Nasser Al-Khelaïfi n’est pas le plus apprécié dans l’Hexagone. La preuve avec ce sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Winamax selon lequel 56 % des Français (amateurs de football ou non) ont une mauvaise opinion du PSG ! On sait que le champion en titre n’a pas forcément la cote en dehors de la capitale.

Lille encore leader

Mais même chez les sondés en Île-de-France, seuls 47 % affirment qu’ils ont une bonne image des Parisiens. C’est peu, surtout lorsque l’on compare ces pourcentages à ceux des autres prétendants au titre en Ligue 1. En effet, chez les autres équipes susceptibles de remporter le championnat, Lille semble être l’équipe la plus populaire du pays très loin devant le PSG. Le LOSC, leader avant le début de la 35e journée, inspire 61 % de bonnes opinions chez les Français en général. Et le pourcentage grimpe jusqu’à 82 % chez les amateurs de football !

Des statistiques comparables à celles récoltées pour l’AS Monaco, appréciée par 58 % des Français, et par 80 % des fans du ballon rond. Quant à l’Olympique Lyonnais, les chiffres sont légèrement inférieurs mais restent plus positifs que ceux du PSG. Le club rhodanien a en effet une bonne image auprès de 55 % des Français, contre 69 % pour les suiveurs de l’actualité footballistique. Les résultats du sondage sont donc clairs, la majorité des Français espèrent voir le PSG perdre son trophée.