PSG : L'attaque virulente de Leonardo, tout le monde est visé

Leonardo a profité de la victoire du PSG face à l’OL ce dimanche soir (4-2) pour passer un long moment sur les antennes de Canal+.

Le directeur sportif a tenté de faire évoluer la mentalité de la presse française à propos du match à venir du Paris SG face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Pour le dirigeant brésilien, il est désormais temps de laisser le PSG travailler tranquillement, et d’arrêter d’alimenter une psychose négative autour du club et de ses prestations européennes. Leonardo aimerait que l’on arrête de se plaindre du jeu du PSG, d’une équipe qui pourrait ne pas être prête, ou qui risque de s’écrouler sous la pression des échecs des années précédentes. Et dans une longue tirade, Leonardo a donc essayé de faire entendre raison Pierre Ménès, Hervé Mathoux et consorts, qui ne se sentaient pas trop concernés par cette attaque.



« J’ai pris un peu de recul. On commence à dire qu’on n’est pas prêts, que la Ligue 1 n’est pas au niveau pour préparer Paris à la Ligue des champions. L’équipe est première avec 12 points d’avance. On a un effectif incroyable. Pourquoi avoir la préoccupation du huitième ? Ce n’est pas la vie ou la mort. L’équipe est prête. Si on gagne, c’est bien. Si on ne gagne pas, on continuera. Lyon peut marquer, Dortmund aussi. On est tranquilles. On a envie de jouer les huitièmes, les quarts, les demies, et qui sait un jour la gagner ? Une négativité commence à sortir, je n’aime pas. On doit sortir de ça. C’est pour la France, si on va en finale, ce sera bien pour tout le monde. Ce n’est pas interdit d’être content. Je suis heureux, on a une équipe formidable. Quelle équipe a des joueurs comme ça ? On doit sortir de la négativité autour de l’équipe. On ne joue pas la vie et la mort. C’est un match et on espère le gagner », a tenu à faire savoir Leonardo, désireux avant tout de faire retomber la pression négative autour de ce match.