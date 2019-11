L1 : L'énorme surprise, le PSG perd chez le dernier !

Dans : PSG.

Stade Gaston-Gérard.

Dijon FCO - Paris Saint-Germain : 2-1.

Buts : Chouiar (45e+6), Cadiz (47e) pour le DFCO ; Mbappé (19e) pour le PSG.

Dans le choc des extrêmes, le Paris Saint-Germain s’est fait surprendre par le Dijon FCO malgré l’ouverture du score de Mbappé (2-1).

Avant de retrouver la Ligue des Champions contre Bruges mercredi, le club de la capitale voulait faire le plein de confiance. Suite à un début de match compliqué et des arrêts de Navas (2e, 4e, 16e), Mbappé mettait son équipe sur de bons rails en trompant Gomis d’un piqué après une passe en profondeur de Di Maria (0-1 à la 19e). Le match tournait mal côté dijonnais puisque Coulibaly (29e) et Chafik (32e) sortaient sur blessures... mais juste avant la mi-temps, Chouiar relançait le suspense en profitant d’une mésentente parisienne pour égaliser (1-1 à la 45e+6). Dès le retour des vestiaires, le PSG confirmait ses faiblesses du soir, et Cadiz en profitait en marquant à la suite d’un exploit individuel dans la surface francilienne (2-1 à la 47e). Après ce but, les Parisiens se rebellaient avec Di Maria (55e, 61e), Icardi (60e, 64e, 66e, 75e, 87e), Paredes (69e), et Cavani (82e), mais Dijon tenait bon (2-1)…

Cette troisième défaite de la saison en L1 ne met pas le PSG en danger puisque Paris a huit points d’avance sur Nantes sur son fauteuil de leader. Par contre, avec ce succès historique contre Paris en championnat, le DFCO quitte sa place de lanterne rouge avec ses 12 points. Un exploit qui ne rassure pas le PSG de Thomas Tuchel...