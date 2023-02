L’OM mis de côté, Drogba soutient Mbappé et le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Ancien joueur emblématique de l’Olympique de Marseille, Didier Drogba ne s’interdit pas une petite infidélité. Le consultant verrait bien le Paris Saint-Germain et son attaquant Kylian Mbappé renverser le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions.

Le Paris Saint-Germain jouera une grande partie de sa saison le 8 mars prochain. Après la défaite à l’aller (0-1), le champion de France en titre devra réagir sur le terrain du Bayern Munich. Reste à savoir quel visage montreront les Parisiens. Longtemps attentistes au Parc des Princes, les hommes de Christophe Galtier s’étaient contentés d’une stratégie défensive avant l’apparition de Kylian Mbappé. L’attaquant français avait réalisé une entrée fracassante et prouvé qu’il était bien la clé de ce huitième de finale de Ligue des Champions.

Tout est possible avec Mbappé

C’est pourquoi Didier Drogba croit à la qualification du Paris Saint-Germain. « Oui, le PSG est capable de renverser la situation face au Bayern Munich, a commenté le consultant sur le plateau de Canal+. Il a un joueur comme Kylian Mbappé. Il est consistant, il joint les actes à la parole et il est le joueur offensif le plus régulier et le plus performant, à mon sens, au monde. On l’a vu au match aller où il rentre et joue à peine 20-25 minutes. Il a fait la différence et il a fait trembler toute la défense adverse. »

« Oui, Neymar ne sera pas là, mais il y a Mbappé. Il y a Messi, a rappelé l’ancien buteur de l’Olympique de Marseille. Et puis il y a également cette dernière victoire en championnat qui va leur donner un peu d’air. » Passé tout proche de la défaite contre Lille (4-3) le week-end dernier, le club de la capitale ne prendra peut-être pas cette victoire comme une référence. En revanche, un succès avec la manière à Marseille dimanche pourrait redonner confiance aux Parisiens.