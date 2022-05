L'info énorme, Mbappé va prolonger au Paris SG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Sensation ce jeudi soir dans le dossier Kylian Mbappé. L’attaquant français est bien parti pour prolonger son contrat avec le Paris SG. Le Parisien révèle que les dernières tendances sont extrêmement positives, et Nasser Al-Khelaïfi estime même qu’il ne manque que la signature de son numéro 7 pour finaliser le nouveau contrat.

Ces dernières semaines, la situation s’était quelque peu inversée pour plusieurs raisons. Même s’il a été chaleureusement accueilli par le Real Madrid lors de la double confrontation en Ligue des Champions, Kylian Mbappé n’a pas apprécie le contexte difficile des négociations avec Florentino Pérez, et notamment des incertitudes sur des éléments jugés importants par le joueur et son clan. Mais c’est surtout le PSG qui a fait des efforts colossaux pour conserver l’espoir, et progressivement inverser la tendance. L’offre financière est bien évidemment énorme, mais cela ne se résume pas à une affaire de gros sous. En effet, au Real Madrid, même s’il n’aurait pas atteint l’offre effectuée par les dirigeants parisiens, il n’aurait bien évidement pas été à plaindre.

En cas de prolongation au PSG, Mbappé touchera ainsi un salaire de 50 millions d’euros par an, le plus gros de l’histoire du club parisien, loin devant Neymar et Messi. Sa prime de fidélité, qui correspond à une prime à la signature sans changer de club, va permettre d’effectuer un virement de 100 millions d’euros sur son compte.

Le Real Madrid est au courant !

La famille a dans un premier temps donné son accord au PSG, mais il n’y a pas seulement ses parents mais également plusieurs membres de son entourage, sans que Le Parisien ne précise si son avocate, qui était au départ favorable à une signature au Real Madrid, a également changé d’avis. Le contrat porterait donc sur deux ans, avec la possibilité de partir dans un an dans une clause de son contrat, même si cela reste bien évidemment à déterminer. De quoi permettre au PSG d’éviter de perdre un joueur majeur sans aucune contrepartie, même si le Real Madrid ne va pas aimer devoir attendre un an de plus, et pourrait même se lasser de cette situation. Le nouveau contrat l’emmènera donc officiellement en 2024, et le journal francilien évoque même une option pour aller jusqu’en 2025. C’est dire si les négociations avec Nasser Al-Khelaïfi ont été prolifiques.

Dans cette nouvelle tendance, le Real Madrid a pris un énorme coup sur la tête. Car le club espagnol a été prévenu que Mbappé envisageait sérieusement de continuer son aventure au Paris SG, sans pour le moment créer de mouvement de panique au sein de la Maison Blanche. La possibilité d’avoir le contrôle total sur son droit à l’image, d’avoir des garanties sportives extrêmes, semble avoir pensé dans la décision de Kylian Mbappé. Sans compter sa soif de records et son envie de remporter la Ligue des Champions avec son club de coeur. Surtout par rapport à un Real Madrid qui n’était pas aussi déterminé à faire plaisir à l’international français à ces deux niveaux. L’ancien monégasque aurait ainsi reçu des garanties que les choses allaient sérieusement changer au Paris SG cet été, et pas uniquement au niveau de l’entraineur et des joueurs, mais aussi et surtout au niveau de l’état d’esprit.

En tout cas, au Qatar, où le joueur va se rendre dans quelques jours après le match face à Montpellier, on affiche une confiance appuyée, même si Mbappé n’a jamais donné d’accord définitif. Mais son entourage et ses proches sont conquis, et le joueur semble avoir compris qu’il pouvait encore réaliser de grandes choses avec le PSG.