L'entourage de Sergio Rico prend la parole

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Les proches de Sergio Rico ont tenu à communiquer de manière officielle sur la situation du joueur du PSG, qui a été hospitalisé après un accident ce dimanche matin.

Dans un message adressé à tout le monde, l’agence qui gère l’intérêt du gardien parisien a tenu à faire savoir que ce dernier était « entre de bonnes mains » et qu’il « luttait pour récupérer tout en recevant les meilleurs soins possibles ». La prise de parole se veut prudente, faute de résultats concrets, avec une période de 48 heures qui sera critique pour connaitre l’évolution des problèmes de santé de Sergio Rico. Les proches de Sergio Rico espèrent communiquer des nouvelles positives dans les prochaines heures, sans pour le moment en savoir plus et en demandant de respecter l’inimité familiale face à cette triste nouvelle.