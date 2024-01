L’énorme coup du PSG, c’est pour janvier ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG estime ne pas avoir de chances de remporter la Ligue des Champions sans un renfort de taille en défense centrale. C'est la priorité des dirigeants parisiens avec un gros coup espéré pour ce mois de janvier.

Le PSG a beau caracoler en tête du championnat de France, le juge de paix sera comme d’habitude la Ligue des Champions. Un échec face à la Real Sociedad n’est pas concevable, alors que Luis Enrique commence à trouver son équipe type. Il y a pourtant des failles bien connues et c’est aussi à ce niveau que le PSG veut rectifier le tir. Car peut-être que les futurs succès européens se construisent en ce mois de janvier, où la blessure de Milan Skriniar a redistribué les cartes. En effet, le défenseur slovaque ne sera pas là pour les prochaines grosses échéances, et la signature de Lucas Beraldo n’est pas considérée comme une réponse à ce besoin urgent.

Danilo Pereira, le PSG veut mieux

Résultat, il faut un défenseur d’expérience pour compléter la charnière avec Marquinhos. Danilo Pereira peut rendre des services, et le Portugais est considéré comme un véritable soldat, mais pas au point d’être un titulaire indiscutable dans les grands matchs. C’est pourquoi le PSG a pris une grande décision, à savoir s’avancer sur ses projets de recrutement initialement travaillés pour l’été prochain. Ainsi, dès le mois de janvier, Luis Campos va tenter de boucler l’une des deux signatures envisagées au départ pour l’intersaison.

Il s’agit de deux pistes, une de longue date et une plus récemment activée. Concernant le joueur suivi depuis plusieurs mois, c’est Antonio Silva, le défenseur central du Benfica Lisbonne, qui était déjà dans le viseur il y a un an. Le Portugais dispose d’un contrat jusqu’en 2027 et d’une clause à 100 millions d’euros, mais son prix de départ pourrait être proche de 45 millions d’euros. Une grosse somme que le PSG n’avait en tout cas pas prévu de mettre avant la blessure de Skriniar, mais les impératifs sont désormais bien réels selon Gianluca Di Marzio.

Lenny Yoro, c'est très cher

Le journaliste italien affirme que ce premier dossier est donc bien en cours pour se conclure en janvier, tout comme celui de menant à Lenny Yoro. Le jeune défenseur a explosé cette saison avec Lille, qui veut le prolonger et le vendre en fin de saison. Avancer un tel recrutement coûtera très cher, et est considéré comme une opération très compliquée par le spécialiste du mercato. Le LOSC en demande 80 millions d’euros, même s’il s’agit surement d’une somme dissuasive. Néanmoins, les grands clubs européens sont déjà au rendez-vous, et un tel départ prématuré va coûter très cher. C’est le cas pour tous les joueurs de grande valeur en ce mois de janvier, alors que tout le monde est désormais au courant que le PSG compte frapper fort pour se renforcer en défense centrale et se donner les chances de cartonner en Ligue des Champions.