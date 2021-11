L'énorme coup du PSG avec ce sponsor qui lève un milliard d'euros

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Toute nouvelle société spécialisée dans la livraison rapide en Europe, Gorillas est devenu officiellement ce jeudi sponsor du PSG.

Le montant du contrat se situe entre 5 et 8 millions d’euros à l’année, et ce jusqu’en 2024. Un gros coup pour le PSG, qui s’offre la boite qui monte en Europe après une incroyable levée de fonds. La société montée en Allemagne en mai 2020, vient de voir un milliard d’euros être injecté dans ses caisses pour son développement dans le domaine de la livraison de proximité, avec des livreurs qui se déplacent en vélo électrique et sont tous sous contrat avec la société mère. Ce service assure parfois des performances de haute volée, puisque Gorillas garantie à certains endroits la livraison de vos courses en 10 minutes. Notamment en Allemagne où le réseau s’est développé de manière incroyable en moins d’un an. Désormais, la société arrive dans les autres pays, et notamment en France. Son contrat avec le PSG va l’aider à se faire connaître, alors que Gorillas est encore considéré comme un OVNI dans son secteur. Dès ce samedi contre Nantes, le Parc des Princes fera la promotion de la société allemande, dans le stade ou sur les réseaux sociaux.

Mister V et Mister Verratti

« Pour une marque comme Gorillas, avec un ADN à l’intersection du sport et du lifestyle, s’associer avec un club aussi populaire que Paris Saint-Germain est parfaitement naturel », explique ainsi Ugur Samut, président du conseil d’administration de Gorillas, qui s’est empressé de lancer une campagne publicitaire en France avec des joueurs du PSG. Avec Mister V et notamment Marco Verratti, qui a du temps libre pour faire quelques livraisons de courses et de maillots du Paris SG en ce moment. L'OM et Uber Eats n'ont qu'à bien se tenir.