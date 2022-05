Kylian Mbappé prolonge officiellement au PSG jusqu'en 2025 !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A quelques minutes du coup d'envoi du match PSG-Metz, le Paris Saint-Germain a officialisé la prolongation de contrat de Kylian Mbappé jusqu'en 2025.

La rumeur s’est confirmée ce samedi soir juste avant la dernière rencontre du championnat joué au Parc des Princes, Kylian Mbappé a prolongé son contrat de trois ans avec le Paris Saint-Germain. C’est Nasser Al-Khelaifi, accompagné de l’attaquant français qui a annoncé la bonne nouvelle aux supporters en lançant : « Kylian va rester avec nous jusqu’en 2025 ! ». Vétu d’un tee-shirt blanc inscrit dessus : « Kylian c’est Paris », le champion du monde français a lui reconnu qu’il était heureux que sa carrière continue en Ligue 1 et au PSG : « Je suis très content de rester ici à Paris, dans ma ville. J'ai toujours dit que Paris était ma maison. »

Dans un communiqué, Kylian Mbappé s'est exprimé plus longuement : « Je voulais vous annoncer que j’ai choisi de prolonger mon contrat au Paris Saint-Germain, et j’en suis bien sûr très heureux. J’ai la conviction qu’ici je peux continuer à grandir au sein d’un club qui se donne tous les moyens de performer au plus haut niveau. Je suis très heureux également de pouvoir continuer à évoluer en France, le pays qui m’a vu naître, grandir et m’épanouir. Je tiens à remercier le Président, Nasser Al-Khelaïfi, pour sa confiance, sa compréhension et sa patience. J’ai également une pensée pour tous les supporters du Paris Saint-Germain, en France et à travers le monde, pour leurs innombrables témoignages d’affection, en particulier ces derniers mois. C’est ensemble, unis et ambitieux, que nous relèverons les paris les plus magiques. »