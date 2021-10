Kylian Mbappé voulait quitter le PSG, il l'annonce officiellement !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Cette fois ce ne sont plus des rumeurs, Kylian Mbappé a confié ce lundi, avant de retrouver l'équipe de France, qu'il avait bien demandé au Paris Saint-Germain de pouvoir partir lors du dernier mercato.

A quelques heures de retrouver ses coéquipiers de l’équipe de France afin de préparer le choc de la Ligue des Nations face à la Belgique, Kylian Mbappé a décidé que l’heure était venue pour lui de sortir de son mutisme suite aux événements de l’été avec le Paris Saint-Germain. Tandis que les rumeurs ont bruissé sur son désir de partir au Real Madrid, au point qu’une signature chez les Merengue en échange de 180 millions d’euros a été évoquée dans les ultimes jours du marché des transferts, l’attaquant tricolore du PSG avoue qu’effectivement en juillet il a fait part à Nasser Al-Khelaifi et Leonardo de son désir de partir de Paris. Une demande que Kylian Mbappé justifie, même s’il précise avec prudence que jamais il n’a voulu trahir le vice-champion de France, bien au contraire. Sans toutefois aller jusqu’à dire s’il prolongera, ou pas, avec le PSG, afin de ne pas partir libre dans un an, Mbappé a décidé que l’heure des faux-semblants était terminée et il en veut notamment à Leonardo de lui avoir fait porter le chapeau.

Kylian Mbappé a demandé de partir du PSG, Paris n'a pas accepté

S’exprimant face à Jérôme Rothen, Kylian Mbappé a dévoilé les coulisses de cet été torride au Paris Saint-Germain. « J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. C'est un club qui m'a beaucoup apporté, j'ai toujours été heureux, les quatre années que j'ai passé ici, et je le suis encore. Je l'ai annoncé assez tôt pour que le club puisse se retourner. J'ai voulu que tout le monde sorte grandit, qu'on sorte main dans la main, qu'on fasse un bon deal, et moi j'ai respecté ça. J'ai dit, si vous ne voulez pas que je parte, je reste. Les gens ont dit que j'avais refusé six ou sept offres de prolongation, que je ne veux plus parler à Leonardo, ce n'est absolument pas vrai (...) Moi, ma position a été claire. J'ai dit que je voulais partir et je l'ai dit assez tôt. Moi, personnellement, je n'ai pas trop apprécié le fait de dire 'oui, il vient la dernière semaine d'août...' parce que ça, ça fait voleur. J'ai dit fin juillet que je voulais partir », rappelle Kylian Mbappé, qui n'a pas apprécié les propos de Leonardo sur ce sujet en toute fin de mercato lorsque le directeur sportif du PSG avait estimé que ce dossier Mbappé ne pouvait pas se traiter ainsi dans les ultimes jours du marché des transferts.