Kylian Mbappé rend malade le vestiaire du PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'attente est toujours aussi grande autour du futur choix de Kylian Mbappé. Dans le vestiaire du PSG, cela commence à devenir dur et même à faire déprimer certains joueurs parisiens.

Le suspense augmente au fil des jours, car on le sait désormais officiellement, puisqu’il a lui-même dit dimanche dernier lors de la remise des trophées UNFP, Kylian Mbappé va rapidement faire connaître son choix de prolonger au PSG ou de signer librement au Real Madrid. Chez les supporters des deux clubs, la pression monte, chacun étant persuadé d’avoir le dernier mot, même si un certain agacement commence à poindre à Paris et en Espagne, les hésitations de l’attaquant parisien, et la communication de son entourage étant parfois considérés comme un comportement hautain et d’un autre temps. Du côté du club de la capitale, on prépare sereinement le dernier match de la saison, ce sera samedi contre Metz samedi au Parc des Princes, même si le dossier Mbappé hante les esprits. Vieux de la vieille au Paris Saint-Germain, Marco Verratti a fait une confidence sur cette histoire qui devrait rapidement connaître son épilogue.

Verratti n’en peut plus d’attendre la réponse de Mbappé

Le milieu de terrain italien du PSG le sait, si le joueur français part au Real Madrid, ses coéquipiers et lui vont perdre un énorme atout la saison prochaine. Bien évidemment Marco Verratti ne peut pas réellement peser dans ce dossier, mais il avoue que toutes les rumeurs le font souffrir. « Le départ ou non de Kylian Mbappé ? Cela aura un impact sur le club quelle que soit sa décision. C’est un des plus grands joueurs de la planète en ce moment donc on veut tous qu’il reste ici. Mais quand je parle avec lui, c’est plus pour rigoler. En football, quand on a quelque chose dans la tête, qu’une décision est proche, on n’en parle pas beaucoup. C’est sa décision, et je l’attends, comme vous. Quand je suis en repos et que je vois des notifications qui disent que Kylian est à Madrid, ça me donne mal au ventre (rires). Même si après il me dit : Tranquille, j’étais en vacances. On attend tous de savoir. S’il me demande des conseils ? Non, parce qu’il sait ce que je pense », a précisé, Marco Verratti, dans un entretien accordé à des lecteurs du Parisien.

Depuis le coup de chaud de mardi soir dans le dossier Mbappé, plus rien n'a filtré des réunions organisées quotidiennement entre Kylian Mbappé, son entourage et les deux clubs qui veulent obtenir sa signature. A priori, la réponse n'interviendra pas d'ici la 38e et dernière journée de Ligue 1, mais cela pourrait ensuite être très rapide, le joueur n'ayant plus qu'à dire « oui » à l'heureux élu. À l'heure qu'il est, tout est totalement flou, c'est la seule certitude dans ce dossier, malgré les « tic-tac » des uns et les « clims » des autres.