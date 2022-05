« Kylian Mbappé reste au PSG », une nuit de folie !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les réunions s'enchaînent pour Kylian Mbappé entre Paris et Madrid. Mais une information de première main a donné un énorme espoir aux supporters du PSG, d'autant qu'une source plus originale a confirmé le fait que le joueur allait finalement prolonger.

Les dirigeants parisiens et madrilènes doivent vivre de longues journées actuellement avec un seul sujet à leur agenda, obtenir la signature de Kylian Mbappé. Depuis dimanche soir, et la sortie de l’attaquant français lors des trophées UNFP, Florentino Perez semblait avoir pris un gros avantage. Et la presse espagnole annonçait même un accord verbal entre les deux camps. Mais mardi soir, dans un moment de folie, le Paris Saint-Germain a repris des couleurs. Tout a commencé sur Twitter à 22h54. « L’immense Kylian Mbappé sera au PSG la saison prochaine. On en reparle....#MerciBonsoir », lançait via les réseaux sociaux le maire de Poissy, proche d’Emmanuel Macron et dont on dit qu’il pourrait devenir ministre des sports du gouvernement d’Elizabeth Borne.

Un proche du président Macron annonce que Mbappé prolonge au PSG

Ce message état évidemment une énorme bombe qui valait à l’élu des centaines et des centaines de réponses, certaines sympathiques et d’autres plutôt agressives. Résultat, peu avant 1h du matin, le message initial était retiré et Karl Olive expliquait pourquoi : « Devant l’avalanche de commentaires tous azimuts, parfois irrespectueux et insultants, j’ai décidé de supprimer mon tweet. On devrait pourtant avoir la même passion et le même soutien pour le football en général et notre club en particulier! Bonne nuit à tous. » Entre temps, Bilel Ghazi, ancien journaliste de L’Equipe et désormais très proche de la famille Mbappé avait ironisé concernant le message de l’ancien journaliste de Canal+ sur cette prolongation au PSG : « Bien joué d’un point de vue politique, vous jetez une pièce en l’air et vous avez une chance sur deux de pouvoir dire : j’avais raison ».

🗨 "On peut imaginer que derrière, il a eu accès à certaines informations"



🚨 Karl Olive assure que Mbappé restera au PSG l'an prochain, ce qui étonne nos invités 🤔 pic.twitter.com/sqIqHOXU56 — Late Football Club (@LateFootClub) May 17, 2022

Cependant, la vague déferlait et arrivait à Madrid, où même Josep Pedrerol admettait que du côté du Real Madrid, on n’était plus certain à 100% d’un accord avec Kylian Mbappé, même si les Merengue gardaient confiance. De son côté le Média Parisien, qui chaque soir ou presque organise des live sur Twitter, battait des records d’affluence avec plusieurs milliers de connectés pour suivre les derniers détails du feuilleton Mbappé. Avec malice, ces supporters parisiens faisaient remarquer que dans ceux qui suivaient ce live, de très nombreux journalistes authentifiés par le réseau social et même…Netflix. Parmi les intervenants également, une « star » des scoops 100% PSG : Sabri, plus connu sous le compte @SabriPSGouRien. Et avant même Karl Olive, ce dernier avait délivré une première tendance à ses followers, à savoir que « Madrid allait prendre une clim », autrement dit que Kylian Mbappé avait choisi le Paris Saint-Germain quoi que l’on dise. De quoi susciter un enthousiasme totalement débordant du côté des fans parisiens, même si pour l'instant il faut encore et toujours attendre la décision finale de Kylian Mbappé.