Kylian Mbappé prolongé, miracle au PSG ?

Kylian Mbappé est au cœur de toutes les supputations, même si son départ au Real Madrid paraissait acquis ces dernières semaines. Le PSG négocie toujours et croit à un accord possible.

Josep Pedrerol multiplie les « tic-tac, tic-tac » depuis des mois, mais pour l’instant le très populaire animateur de l’émission El Chiringuito n’a plus rien à se mettre sous la dent concernant la possible signature de Kylian Mbappé au Real Madrid. Après le spectaculaire feuilleton du mercato estival 2021, le dossier de l’attaquant français du PSG agite la presse sportive espagnole, persuadée que si l’ancien monégasque n’a pas prolongé avec Paris avant le 1er janvier c’est qu’il ne le fera jamais et que son choix final pour la suite de sa carrière est définitivement fait, et que ce sera à Madrid. Cependant, si une annonce possible de Kylian Mbappé est désormais repoussée après la double confrontation entre l’équipe parisienne et celle de Carlo Ancelotti en Ligue des champions, Le Parisien prétend de son côté que les dirigeants du Paris Saint-Germain n’ont pas du tout abdiqué et sont convaincus de pouvoir encore discuter avec le clan Mbappé.

Mbappé prolongé avec un contrat plus court en faveur du PSG

C’est d’ailleurs toujours le cas, preuve qu’entre Doha et Kylian Mbappé, il n’y a aucune rupture définitive. « Les discussions contractuelles se poursuivent donc paisiblement entre le PSG et Kylian Mbappé et aucune négociation secrète n’a été entamée par le joueur et ses parents avec le Real Madrid (...) Une chose est sûre, et le PSG semble l’avoir compris cette fois : s’il prolonge à Paris, l’accord s’établira forcément sur une durée courte. Il n’a pas encore choisi entre un départ et un maintien, mais il ne restera évidemment pas cinq ans de plus si la balance penche de ce côté-là », précise Dominique Sévérac, qui est persuadé que les deux parties peuvent s'entendre sur un contrat sur deux ou trois saisons de plus avec cette fois la certitude de ne pas se retrouver dans une situation similaire à celle connue actuellement.

En prolongeant Kylian Mbappé jusqu'en 2024 ou 2025, le Paris Saint-Germain pourrait accepter de donner un bon de sortie garanti à 100% à la star française, tandis que ce dernier aurait lui droit à une colossale augmentation de salaire. Le deal serait gagnant-gagnant, mais reste à savoir si celui qui fonce vers le record de buts d'Edinson Cavani sous le maillot du PSG finira par signer cette prolongation qui serait tout de même un petit miracle pour Nasser Al-Khelaifi et Leonardo. Du côté de Florentino Perez, on doit suer à grosses gouttes dans le même temps.