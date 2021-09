Kylian Mbappé-Neymar, les secrets du PSG se dévoilent

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Apparu très agacé par Neymar samedi soir, Kylian Mbappé traverse un vrai passage difficile au Paris Saint-Germain. Et si son transfert raté au Real Madrid a peut-être pesé, il n'explique pas tout.

Kylian Mbappé est beaucoup trop intelligent pour ne pas savoir que sa petite phrase à l’encontre de Neymar, lancée en fin de match contre Montpellier, allait être saisie par les caméras de Canal+. Si le champion du monde français du PSG voulait faire passer un message, c’est donc fait, et même si Mbappé et Neymar sont apparus en mode « copain-copain » dimanche lors de l’entraînement au Camp des Loges, le Brésilien a bien compris que le duo qu’il composait avec la star tricolore avait du plomb dans l’aile. Souvent critiquées depuis 2017 pour ne pas se tourner vers le reste de l’équipe, les deux vedettes parisiennes sont cette fois séparées.

Rien de grave pour l’instant puisque le Paris Saint-Germain a pris 24 points possibles sur 24 en championnat de Ligue 1, mais c’est avant le rendez-vous déjà décisif ou presque contre Manchester City que Kylian Mbappé s’est permis d’envoyer ce signal à Neymar et selon L’Equipe cela n’est pas du tout le hasard. Car depuis le retour à l’entraînement, après la pause estivale et l’Euro, l’ancien Monégasque paraît avoir du mal à retrouver sa place dans le vestiaire du PSG. « La forte « hispanisation » du vestiaire parisien a favorisé un isolement croissant. Le Français, s’il a tissé un lien fort avec Achraf Hakimi et a des relations proches avec certains autres cadres (Verratti, Marquinhos, Kimpembe…), ne dispose pas de beaucoup de relais. Ce qui a conduit un éloignement progressif, notamment avec Neymar, donc. Le clan brésilien n’a pas toujours compris, en outre, l’absence du Français lors de certains rendez-vous hors terrain (soirées en groupe) », explique le média sportif.

Mbappé n'a pas parlé mercato, Neymar est déçu

Mais si du côté de Kylian Mbappé, cette distance qui s’est installée de manière subtile depuis cet été, pour Neymar, l’attitude du joueur français est impossible à comprendre. Le Brésilien n’arrive pas à comprendre pourquoi Mbappé veut impérativement partir du Paris Saint-Germain alors que le club de la capitale a tout fait pour renforcer l’effectif, notamment en faisant signer Lionel Messi. Neymar se délectait d’avance de pouvoir évoluer avec son ancien coéquipier du FC Barcelone et Kylian Mbappé, et surtout il n’arrive pas à comprendre que ce dernier n’ait pas parlé de ses désirs de signer au Real Madrid à ses coéquipiers ou du moins de leur faire part de ses projets d'avenir, alors que cela perturbait la vie du vestiaire. Bon courage à Mauricio Pochettino pour ramener tout le monde au calme.