Kylian Mbappé et Hakimi déclenchent une polémique à Trappes

Le week-end dernier, une station-service de Trappes, dans les Yvelines, a fait le buzz sur les réseaux sociaux grâce aux joueurs du Paris Saint-Germain, et notamment à Kylian Mbappé et à Achraf Hakimi. Un lieu déjà récupéré à des fins politiques.

Certains Parisiens vont se souvenir longtemps de ce samedi 2 octobre 2021. Alors que les joueurs de foot sont devenus inaccessibles, et encore plus depuis la crise sanitaire du Covid-19, deux stars du PSG sont redevenues des citoyens normaux le temps d’un petit tour dans une station-service de Trappes. Une situation qui n’aurait jamais dû arriver, puisque Kylian Mbappé et Achraf Hakimi n’auraient pas dû passer par la ville des Yvelines pour rejoindre Rennes, le lieu du match. Sauf qu’à cause des mauvaises conditions climatiques, avec de fortes pluies, le club de la capitale française n’avait pas pu prendre l’avion comme prévu. Au final, les Parisiens avaient donc dû effectuer ce trajet de quatre heures dans des mini-bus ou en voitures. Un retour au monde amateur qui a donc provoqué une scène assez surréaliste.

Mbappé et Hakimi prennent la pause...

Histoire de se dégourdir les jambes pendant que leur van faisait le plein de carburant, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont effectivement décidé de pénétrer dans cette station-service de Trappes. Au coeur de la boutique Carrefour Express, les deux amis franciliens ont bien rigolé, avec leurs accompagnateurs. Pendant cinq minutes, Mbappé et Hakimi ont pris la pause aux quatre coins du magasin. « Cela a été assez court. Le chauffeur et le membre du staff ont fait des petites courses et les joueurs ont pris quelques photos. Tout le monde était de bonne humeur. En tant que supporter du PSG, c'était sympa de les voir », avait lâché, sur le site Actu, un client présent à ce moment-là.

… un candidat à la mairie de Trappes copie

En tout cas, cette visite surprise des joueurs du PSG a fait les affaires du Carrefour Express. « C'est une bonne pub pour la station. C'est la première fois que des joueurs du PSG viennent ici », a expliqué un employé du magasin. Si ce passage à Trappes n’a pas vraiment porté chance à Mbappé et Hakimi, qui ont perdu pour la première fois de la saison à Rennes le lendemain (0-2), cet évènement a depuis été récupéré par des hommes politiques. Vu que lundi dernier, Othman Nasrou a aussi pris la pause, au même endroit que les joueurs du PSG, dans la station. Candidat à la mairie de Trappes, l’homme politique a réussi son coup avec son colistier, Mustapha Larbaoui. Car avant le premier tour de l'élection municipale partielle, qui aura lieu ce dimanche, Nasrou a plus occupé l’espace médiatique que ses concurrents, Ali Rabeh, Luc Miserey et Patrick Planque.

« C'est au second degré »

Si ce geste a été critiqué sur les réseaux sociaux, Nasrou s’est défendu : « C'est au second degré. Ce n'était pas calculé. On était en route pour aller quelque part. On voulait voir les lieux ». Quoi qu’il en soit, ce nouveau buzz fait plaisir aux salariés de la station-service, qui ont immortalisé ce nouveau moment de gloire. Au final, cette histoire fait quand même sourire, surtout au coeur d’une campagne municipale houleuse. Comme quoi, le foot et le PSG servent aussi à détendre l’atmosphère.