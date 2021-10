Kylian Mbappé est déjà à Madrid, le PSG peut l'oublier

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Les jours de Kylian Mbappé au PSG sont sérieusement comptés. L’attaquant français serait déjà parti pour signer au Real Madrid à la fin de son contrat parisien. Une décision dans son esprit depuis un bon bout de temps.

L’arrivée de Messi, une équipe parisienne galactique, de bons résultats et des ambitions sérieuses en Ligue des Champions. Tous ces éléments auraient pu pousser Kylian Mbappé à rester au PSG au-delà de son contrat actuel. Mais, le champion du monde français est surtout impatient de poser ses valises à Madrid. Malgré ses déclarations et un peu de langue de bois, Mbappé est déjà sûr de partir au Real Madrid, et ce rapidement. C’est en tout cas, ce que révèle le journaliste italien Gianluca Di Marzio. Le très informé spécialiste du mercato pour Sky Sports Italia a donné une idée précise de l’état d’esprit dans lequel se trouve Mbappé.

Au revoir Mbappé, bonjour Rü diger ?

Interrogé par le média allemand Wet Freunde, Di Marzio n’a pas laissé d’espoirs aux supporters parisiens qui rêvent encore de voir Mbappé avec le maillot du PSG la saison prochaine. « Mbappé a décidé de saisir une nouvelle chance. Ce n’est pas une question d’argent. Il ne s’agit pas de quitter le PSG ou la France. Il s’agit pour lui de chercher un nouveau défi et de vouloir jouer au Real Madrid. Quand la volonté est forte, il est difficile de changer ses idées. Il a déjà un contrat avec le Real Madrid. Il ne pourra signer qu’en février. Seule une incroyable surprise peut changer cette décision finale de Kylian. Il a déjà pris sa décision. », a détaillé le journaliste italien. Celui-ci a toutefois donné un peu de baume au coeur aux supporters du PSG. S’il a démenti la rumeur d’une arrivée de Mohamed Salah à Paris, un autre joueur de Premier League pourrait venir renforcer la défense du PSG. « Rudiger ? Il est en pourparlers avec la Juventus, Man City, Tottenham et même le PSG, qui a toujours besoin d’un défenseur. Il est difficile pour lui de signer un nouveau contrat. Il rejoindra l’une des 4 équipes mentionnées. », a t-il précisé. En attendant possiblement Rüdiger, le PSG sera sans nul doute focalisé sur l’idée de bien remplacer Kylian Mbappé dont la perte serait loin d’être anodine.