Keylor Navas et Fabian Ruiz, Naples joue avec les nerfs du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En discussions depuis plusieurs semaines, le transfert de Keylor Navas du PSG à Naples est au point mort.

Fabian Ruiz au Paris Saint-Germain et Keylor Navas à Naples, sur le papier, les deux transferts paraissaient assez simples à boucler lorsque l’information a été dévoilée il y a quelques semaines. Dans les faits en revanche, les négociations trainent en longueur. Et pour cause, Naples refuse de céder Fabian Ruiz au Paris SG tant qu’une solution n’est pas trouvée pour la venue de Keylor Navas en Série A. Et selon les informations livrées ce vendredi par Il Mattino, un accord est encore très lointain pour le gardien costaricien vers le Napoli. En feu durant ce mercato estival avec les signatures de Ndombele, Raspadori et Simeone, Aurelio De Laurentiis fait désormais de Keylor Navas sa priorité. Mais le patron de Naples n’a aucunement l’intention de verser au gardien parisien le salaire de 9 millions d’euros annuels qu’il perçoit en ce moment.

Naples refuse de payer 100 % du salaire de Navas

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Keylor Navas Gamboa (@keylornavas1)

Naples n’a pas encore renoncé à la signature de Keylor Navas mais selon le média transalpin, Aurelio De Laurentiis attend un effort du gardien costaricien et/ou du Paris Saint-Germain afin que la solution se débloque. Deux solutions existent : un effort de Keylor Navas, qui accepterait de diminuer son salaire afin de retrouver du temps de jeu à Naples, ou la prise en charge d’une partie du salaire du gardien par le Paris Saint-Germain. Pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé, ce qui bloque en parallèle le transfert de Fabian Ruiz, dont le montant oscille entre 20 et 25 millions d’euros. Dans l’idéal, le PSG veut de toute façon se séparer d’un ou deux indésirables avant d’officialiser la venue de l’Espagnol. Idrissa Gueye et Ander Herrera sont sur le départ, respectivement pour Everton et l’Athletic Bilbao, bien que d’ultimes détails soient encore à régler.