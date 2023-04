Il met des baffes dans le vestiaire, le PSG doit foncer dessus !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

L'aventure de Sadio Mané au Bayern Munich tourne progressivement au cauchemar. Le Sénégalais est déjà annoncé sur le départ pour l'été prochain. Nabil Djellit lui conseille de venir en Ligue 1, le PSG aurait besoin de son profil selon lui.

A l'image de son coup de sang envers Leroy Sané après le quart de finale aller de Ligue des champions, Sadio Mané n'est pas très joyeux au Bayern Munich. Arrivé de Liverpool contre 32 millions d'euros l'été dernier, Mané était attendu avec impatience au Bayern surtout après le départ de Lewandowski au Barça. Malheureusement, il est à la peine sur le terrain ayant aussi connu une grave blessure en cours de saison. Il n'a inscrit que six buts en Bundesliga et aucun en 2023. Son altercation avec Sané à Manchester City a fait polémique et a encore crispé ses dirigeants. Peut-être bien la goutte de trop pour un joueur annoncé sur le départ au prochain mercato.

Mané au PSG, Djellit pense au coup parfait

Nabil Djellit lui donne déjà une possible destination : le PSG. Le journaliste de l'Equipe débattait du cas Mané sur Canal+Afrique. Pour lui, le Sénégalais n'a pas sa place au Bayern Munich surtout qu'on le fait souvent jouer à la pointe de l'attaque. Mané est fait pour évoluer sur un côté et cela tombe bien puisque de la place va se libérer à cette position au PSG. Sadio Mané ne doit pas se poser de questions, Paris a tout pour le relancer.

Sadio Mané doit quitter le Bayern. Je vois deux destinations exotiques se positionner sur lui : le PSG ou l'Arabie Saoudite. #Mercato pic.twitter.com/IrANJp6vTv — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) April 13, 2023

« Il a 31 ans il faut qu’il joue. Il n’a pas le temps de saisir encore sa chance. Sadio Mané est une marque mondiale, ça a été annoncé comme ça et ce n’est pas un joueur qui a une vocation d’être sur le banc de touche. Je lui conseille d’aller au PSG. Sadio Mané n’est pas au bon endroit au Bayern Munich et pour moi c’est une erreur de casting […] Le Bayern a fait un recrutement XXL pour rayonner mais aussi pour remplacer le leader d’attaque Lewandowski. Mais quand on recrute le joueur qui a fini 2e meilleur joueur du monde au dernier Ballon d’or, on essaie de le mettre dans les meilleures conditions. [...] Sadio Mané son histoire démarre sur un malentendu tactique puisqu’il évolue comme numéro 9 en remplacement de Lewandowski poste pour poste et je n’ai pas l’impression que c’est le même profil », a décrypté Nabil Djellit. Un possible transfert qui se heurte à deux problèmes : le PSG n'est pas encore intéressé par le joueur et Mané a déjà martelé son amour pour l'OM.