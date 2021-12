Icardi et le PSG, divorce à 30 ME

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG veut vendre pour 100 millions d’euros cet hiver et pour atteindre cet objectif, Mauro Icardi devra sans doute faire ses valises.

Et pour cause, l’attaquant du Paris Saint-Germain est l’indésirable le plus bankable du club de la capitale au milieu de Diallo, Kehrer, Draxler ou encore Kurzawa. Au contraire de tous les joueurs précédemment cités, Mauro Icardi a encore une belle valeur marchande sur le mercato. A seulement 28 ans, il reste un buteur apprécié des grands clubs européens grâce à son passage remarqué à l’Inter Milan et à sa première année particulièrement prolifique au Paris Saint-Germain. En Italie, la Juventus Turin est très intéressée par son profil. Et selon les informations de Marca, Mauro Icardi n’est pas inaccessible financièrement puisque Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont fixé son prix à -seulement- 30 millions d’euros.

Le PSG a fixé le prix d'Icardi à 30 millions d'euros

Domingo de descanso para Icardi y Wanda 😎😴 pic.twitter.com/t8F1JzDdEL — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 27, 2021

Dans le contexte actuel, signer un tel chèque n’est pas négligeable pour les potentiels acheteurs. Mais pour le Paris Saint-Germain, il s’agit d’une énorme concession quand on sait que le Qatar a dépensé 50 millions d’euros pour s’attacher définitivement les services de Mauro Icardi après la première année en prêt en provenance de l’Inter Milan. Quand à titre comparatif, un joueur du calibre d’Erling Haaland devrait bouger pour environ 75 millions d’euros, certains clubs aux revenus plus limités pourraient bondir sur l’opportunité de s’offrir un buteur tel que Mauro Icardi pour 30 millions d’euros. Reste maintenant à voir si, outre la Juventus Turin, d’autres clubs sont intéressés par cette opportunité. Par le passé, le Chelsea FC de Thomas Tuchel a été cité mais avec le recrutement l’été dernier de Romelu Lukaku, il y a peu de chances que les Blues se manifestent de nouveau. Pour Marca, il n’y a en tout cas aucun doute sur le fait que c’est la Juventus Turin qui fait office de grande favorite pour s’offrir Mauro Icardi cet hiver.