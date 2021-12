PSG : Objectif 100 millions d'euros au mercato !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Le Paris Saint-Germain s’attend à de lourdes pertes financières pour l’exercice en cours. Leonardo a donc la mission de vendre pour 100 ME lors des deux prochains mercatos.

La crise liée au Covid-19 fait des dégâts dans le monde du football, et même chez un club aussi puissant et riche que le PSG. Selon les informations de L’Equipe, le club de la capitale s’est donné l’objectif de vendre pour 100 ME lors des deux prochains mercatos. Le PSG devrait en effet terminer cet exercice 2021-2022 en cours avec des pertes estimées à 200 ME. Un chiffre assez énorme qui doit évidemment être un peu compensé. Dans ce contexte, Paris s’apprête à vendre beaucoup de joueurs, peut-être même dès le mois de janvier 2022. Encore faut-il qu’il y parvienne car vendre n’a jamais été la grande spécialité du PSG version QSI. Leonardo aura la tâche de convaincre certains joueurs de faire leurs bagages. Et ce n’est pas gagné. Le PSG a quand même dressé une liste de six noms.

Le PSG place six joueurs sur la liste des transferts

Toujours d’après le quotidien sportif national, Sergio Rico, troisième gardien derrière Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, va devoir se trouver un point de chute. Le PSG veut également se débarrasser de Julian Draxler et Layvin Kurzawa, tous les deux liés au club jusqu’en 2024. Les deux joueurs profitent justement de ce contrat. Malgré leur faible temps de jeu, ils n’ont pas vraiment l’intention de quitter Paris. Ils se plaisent apparemment dans la capitale avec des contrats alléchants. En revanche, le PSG est sur la même longueur d’ondes avec les deux défenseurs remplaçants, Abdou Diallo et Thilo Kehrer, qui ne sont pas fermés à un départ. Le PSG espère aussi récupérer la somme de 30 ME pour Mauro Icardi, désiré par la Juventus. Mais Leonardo l’a acheté 50 ME. Et il a profil d’attaquant de surface unique à Paris. Pour ces différentes raisons, son départ n’est pas si évident d’autant que le PSG devrait réinvestir sur un autre buteur. A noter également que le prêt de Rafinha à la Real Sociedad doit être officialisé en début de mercato. Le PSG a du boulot, surtout qu’il faut déjà préparer succession de Kylian Mbappé.