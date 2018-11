PSG : Lassana Diarra accusé très violemment de son rôle à Paris !

Dans : PSG, Ligue 1.

Complètement barré au Paris Saint-Germain, où Thomas Tuchel ne compte pas du tout l’utiliser même quand des besoins se font ressentir à son poste, Lassana Diarra a de grandes chances de passer une saison blanche. Le milieu de terrain français revenu au PSG pour essayer d’apporter son expérience à un poste où Thiago Motta a pris sa retraite, a totalement failli dans sa mission, et cela ne semble clairement pas le traumatiser. Suiveur particulièrement bien informé des méandres du club parisien, Romain Molina accuse ainsi gravement Lassana Diarra de profiter de son salaire copieux sans forcer son talent et de ne pas chercher véritablement un nouveau point de chute puisqu’il est tellement bien payé au PSG.

« On a Lo Celso qui s’est barré, et ce n’est pas uniquement à cause de Tuchel. Lo Celso a quitté le PSG à cause de Lassana Diarra, il y a eu une grosse altercation entre les deux. Alors que Lassana Diarra lui il est au PSG juste pour taper des ronds et ne s'en cache pas. Il est en pré-retraite. La soupe est tellement bonne financièrement qu’ils ne vont jamais se barrer. Lassana Diarra il s’occupe plus de ses boissons énergisantes qu’autre chose », a accusé dans Le Club des 5, Romain Molina, pour qui le PSG a fait une belle erreur en recrutant l’ancien joueur d’Arsenal et de Marseille notamment.