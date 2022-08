Icardi craque au mercato, le PSG stupéfait

Dans : PSG.

Parmi les indésirables du PSG, Mauro Icardi est sans doute celui qui sera le plus difficile à convaincre de faire ses valises au mercato.

Barré par la concurrence de Neymar, Messi et Mbappé, l’international argentin a vu un nouveau concurrent débarquer lors du mercato estival en la personne d’Hugo Ekitike, recruté à Reims pour plus de 30 millions d’euros. Arnaud Kalimuendo faisant également partie de l’effectif, Mauro Icardi est promis à un temps de jeu famélique au Paris Saint-Germain cette saison. Jusqu’à présent, il ne semblait pas pour autant motivé à l’idée de faire ses valises. Mais à priori, la réflexion de Mauro Icardi commence à évoluer dans le bon sens pour la direction du Paris Saint-Germain. Et pour cause, le Corriere della Serra dévoile dans son édition du jour que l’intérêt du Borussia Dortmund pour l’ex-capitaine de l’Inter Milan est bien réel. Et qu’en cas d’offre du club allemand, le mari de la célèbre Wanda Nara pourrait se laisser tenter.

Icardi tenté par le projet du Borussia Dortmund ?

Jusqu’à présent, Mauro Icardi ne souhaitait pas entendre parler d’un départ du Paris Saint-Germain, sauf pour revenir dans un club huppé en Italie. La réflexion du joueur a enfin évolué puisque le média italien affirme que l’Argentin « envisage » la piste menant au Borussia Dortmund pour la première fois. Pour rappel, le BVB avait recruté Sébastien Haller dans le but de compenser le départ à Manchester City de sa star Erling Haaland. Mais quelques semaines seulement après sa signature au Borussia Dortmund, l’international ivoirien s’est vu diagnostiquer une tumeur testiculaire, qui va l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois. Dans l’obligation de recruter un avant-centre, le BVB pense donc à Icardi mais aussi à Milik, dont le temps de jeu est encore incertain à l’OM en raison de la concurrence (Suarez, Dieng, Bakambu, bientôt Sanchez ?). Reste maintenant à voir, en ce qui concerne Mauro Icardi, si le Borussia se lancera à l’assaut avec une offre transmise au PSG dans les prochaines semaines. Ce que Luis Campos accueillerait sans doute avec le sourire.