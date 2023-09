Homophobie ‍: Le PSG répond officiellement au gouvernement

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Pointé du doigt par les autorités suite à un chant homophobe proféré lors du match PSG-OM, le club de la capitale a réagi dans un communiqué.

« Le PSG condamne toutes les formes de discrimination, notamment l’homophobie, et tient à rappeler qu’elles n’ont leur place ni dans les stades, ni dans la société. Le Paris Saint-Germain travaille depuis de nombreuses années avec des associations de référence dans la lutte contre toutes les discriminations, telles que SOS Homophobie, qui fait de la prévention au sein des centres de formation et de préformation, Sportitude, SOS Racisme et la Licra auprès du club et des supporters. Le club rencontrera dans les prochains jours l’ensemble de ses partenaires sur ce sujet essentiel », indique le club de la capitale dans un communiqué que s'est procuré Le Parisien. De son côté, la ministre des Sports a demandé au PSG de permettre aux autorités d'identifier ceux qui ont lancé ce chant homophobe afin de les interdire de stade.