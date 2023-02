PSG : Réconciliation avec le CUP, Neymar ouvre la porte !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG aura fort à faire ce mercredi soir sur la pelouse du Stade Vélodrome pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France. Pour ce Classique, Neymar est de retour avec les champions de France.

Christophe Galtier et ses hommes sont attendus au tournant en ce mois de février. Le PSG aura en effet un calendrier très chargé à surmonter. La première grosse affiche sera ce mercredi soir pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France. Pour cette rencontre forcément particulière entre ces deux équipes rivales, les champions de France pourront compter sur le retour de Neymar Jr. Le Brésilien, touché récemment aux adducteurs et encore sensible de la cheville, va mieux. Il pourrait même démarrer comme titulaire sur la pelouse du Stade Vélodrome. Avant d'en savoir plus sur le sujet, les joueurs du PSG étaient très attendus avant de s'envoler à Marseille. Au Bourget, de nombreux fans franciliens les attendaient.

Neymar prêt à faire un effort de taille ?

C'était visiblement l'occasion pour le Collectif Ultras Paris de marquer le coup. Selon le compte @Djaameel56, Romain Mabille, le président du CUP, en a profité pour échanger quelques mots avec Neymar Jr, avec lequel les tensions sont encore présentes : « Les Ultras ont encouragé les joueurs avant leur départ à Marseille. Romain Mabille est passé devant les joueurs pour les encourager. Un encouragement qui a duré plus longtemps pour un joueur : Neymar avec qui il a pu avoir une petite discussion. Le début de la réconciliation ? ». Invité sur France Bleu Paris ces dernières heures, Romain Mabille avait expliqué que Neymar et son entourage n'avaient jamais voulu faire un pas vers le CUP pour tenter d'arranger la situation, alors que l'ancien du Barça boude les Ultras du PSG après avoir été victimes de sifflets, d'insultes et que sa maman ait aussi été prise à partie via une banderole il y a quelques mois de cela. Reste à savoir si cette rencontre entre le président du CUP et Neymar portera ses fruits. Le PSG aura besoin d'une union sacrée pour faire bonne figure pendant ce mois de février de tous les dangers.