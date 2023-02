Galtier largué à Marseille, le PSG en panique

Dans : PSG.

Défait pour la première fois de l'ère QSI sur le terrain de l'OM, le PSG ne trouve aucune solution tactique et son entraineur Christophe Galtier est pointé du doigt au coeur d'un mois de février capital.

Pour la deuxième année consécutive, le Paris SG quitte la Coupe de France prématurément. Sous pression au Vélodrome, le club de la capitale n’a pas tenu le rythme et a fini par s’incliner 2-1 face au rythme et à la pression imposés par l’Olympique de Marseille. Pour son premier succès de l’ère QSI au Vélodrome face à son rival, l’OM a mis la manière et a clairement poursuivi dans la voie montrée par Lens ou Rennes ces dernières semaines, à savoir étouffer une formation parisienne qui n’aime pas être acculée. Si le PSG a eu quelques occasions, comme le poteau de Neymar ou la frappe au-dessus de Messi, le bilan est très maigre offensivement pour une telle équipe. Le milieu de terrain s’est fait manger physiquement et la défense a énormément subi.

Galtier ne trouve pas la solution

Rares sont les joueurs qui ont donné satisfaction, mais comme souvent dans ce cas de figure, c’est l’entraineur qui est le premier visé. Le PSG inquiète dans les grands matchs, et quand Kylian Mbappé n’est pas là, les adversaires peuvent même se permettre de se découvrir totalement sans crainte d’être pris en compte. Le pari réalisé par Christophe Galtier de se passer d’Hugo Ekitike pour renforcer son milieu de terrain n’a pas été payant, et a permis à la défense de l’OM de partir à l’abordage sans avoir de véritable attaquant à surveiller. Un vrai fiasco selon L’Equipe, pour qui le coach parisien l’a bien compris en changeant sa tactique à l’heure de jeu. Mais le quotidien sportif insiste, Galtier est totalement perdu à l’heure actuelle. Ses différentes compositions, ses essais de dispositifs, à une semaine du match face au Bayern, font trembler tout un club et ses supporters.

En plus de ce tâtonnement inquiétant, il y a une scène qui a marqué les esprits. Un gros plan sur Christophe Galtier au moment du deuxième but de l’OM laisse penser qu’il célèbre réellement la frappe victorieuse de Ruslan Malinovskyi. Ce n’est bien évidemment pas le cas, mais cela a forcément beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, où tout le monde sait que le coach parisien est né à Marseille, dont il a porté le maillot, et que sa famille et ses proches sont de la cité provençale.

Galtier misait sur la Coupe de France

Résultat, la température est bouillante à Paris alors que le mois de février était annoncé comme celui de tous les dangers. Christophe Galtier, qui misait sur la Coupe de France pour remonter le moral des troupes alors que les performances en championnats sont moyennes, tombe donc de haut. Il a rapidement pris la parole pour essayer de digérer cette élimination, et montrer qu’il fallait désormais passer à autre chose. « On va récupérer rapidement, nettoyer les têtes, pour que cette déception ne soit pas un poids important. On ne peut plus rien y faire, on est éliminés. Il y a de la déception, mais on se doit de regarder de l'avant et ne pas s'éterniser sur cette élimination », a livré l’entraîneur du PSG, désireux de se concentrer sur l’enchainement avec le match face à Monaco puis celui contre le Bayern Munich. Accident de parcours face à un OM déchainé ou coup d’arrêt au moment crucial, le Paris SG connaitra bien rapidement la réponse. Mais sans Mbappé, et avec un Galtier hésitant aux commandes, le champion de France inquiète et subit la pression. Notamment pour son entraineur, dont le costume semble pour le moment, comme ses prédécesseurs, un peu trop grand pour lui.