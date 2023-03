Galtier humilié par les stars, il fait des révélations

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

L'été dernier, il avait été promis que le duo Campos-Galtier viendrait mettre fin au laxisme vis-à-vis des stars du PSG. Mais, comme le montrent les attitudes sur le terrain, Christophe Galtier ne sait pas se faire respecter. Des anecdotes dans les coulisses le confirment aussi.

Avec son franc-parler légendaire, Christophe Galtier a su gagner le respect de ses joueurs en France. C'était le cas à Saint-Etienne, à Lille et à Nice. Les dirigeants parisiens en espéraient autant au PSG mais les joueurs ne sont pas les mêmes et cela se voit bien. A Paris, Galtier doit composer pour la première fois avec des stars mondiales du football : Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos ou encore Kylian Mbappé. Malgré les promesses de sévérité l'été dernier, l'entraîneur parisien apparaît trop faible face à ces éléments prestigieux. Les revers du PSG en 2023 l'ont montré, les coulisses livrent un tableau encore plus édifiant.

Galtier aphone face aux stars du PSG

Au PSG, le problème est que les stars offensives ne défendent pas assez avec leurs partenaires. Même Galtier s'en rend compte mais il n'arrive pas à imposer sa vision des choses aux stars et encore moins à les sanctionner en cas d'écart. RMC Sport révèle notamment les difficultés qu'il a avec Lionel Messi. Le septuple Ballon d'Or fait presque ce qu'il veut, comme à l'entraînement. Il a quitté deux séances de son entraîneur de manière anticipée. La première fois, sur un exercice facultatif, il n'a pas voulu continuer quelques minutes de plus. Un droit puisque cela n'était pas contraint mais qui a poussé d'autres partenaires à l'imiter. Cela a mis fin à la séance plus tôt que prévu.

Messi sabote une fin d'entrainement de Galtier

L'autre incident remonte à mardi dernier. Messi a quitté l'entraînement avant la fin, son entraîneur justifiant cela par « une gêne à l’adducteur » de la Pulga. Toutefois, des témoins de la scène affirment que Messi trouvait l'exercice proposé par Galtier tout simplement inutile. Un désaveu terrible pour Christophe Galtier si cela est vrai. Mais, il faut dire que l'ancien entraîneur du LOSC s'est laissé marcher dessus trop facilement.

Le journaliste de RMC Fabrice Hawkins rapporte qu'à l'automne dernier, il voulait s'en prendre à un cadre qui n'avait pas respecté ses consignes. Mais, les autres tauliers ont plaidé la cause de leur coéquipier et Galtier ne lui a fait qu'une simple remontrance. Pour ainsi dire, seul Luis Campos semble incarner une figure d'autorité auprès des gros joueurs du PSG. Cela explique mieux ses ingérences toujours plus nombreuses comme à Monaco et contre Lille récemment.

Une preuve en tout cas que le mal est profond à Paris, où pendant longtemps c'était Nasser Al-Khelaïfi en personne qui venait défendre les joueurs et leur octroyer des passe-droits pour qu'ils puissent obtenir ce qu'ils veulent sans avoir à hausser la voix ou à risquer une sanction. Il faut croire que la fameuse république des joueurs perdure toujours à Paris, où les paroles du président du PSG sur la fin du bling-bling et l'envoie de voir tout le monde tirer dans le même sens n'ont pas duré bien plus longtemps que la première partie de saison. Quand les stars du club, concentrées sur la Coupe du monde à venir, avaient décidé de tout donner pour arriver en forme au Qatar. Maintenant que le Mondial est terminé, Christophe Galtier constate les dégâts.