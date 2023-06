Gabriel au PSG, Arsenal en alerte

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

En quête d'une défense plus sûre, le PSG a des vues sur Gabriel Magalhaes. Le défenseur central brésilien a réalisé une saison solide à Arsenal et il connaît bien Luis Campos. Ne reste plus qu'à le convaincre de venir et ce n'est pas encore gagné.

40 buts, un cap très intéressant à atteindre pour un attaquant mais beaucoup moins pour la défense d'un grand club européen. Voici le triste bilan défensif du PSG en Ligue 1 cette saison, le plus mauvais pour un champion de France en 20 ans. Encore battue trois fois par les attaquants de Clermont samedi soir, la défense parisienne a été trop fragile et cela doit changer vite. Les dirigeants parisiens ont déjà commencé à aborder le sujet. Ils ont préparé l'arrivée de Milan Skriniar cet hiver et se sont débarrassés de Sergio Ramos ces derniers jours.

Le PSG tente l'impossible avec Gabriel

C'est ainsi que Luis Campos a l'intention de se positionner sur Gabriel Magalhaes, le défenseur central d'Arsenal. Le Brésilien a été très performant cette saison avec les Gunners, deuxièmes de Premier League derrière Manchester City. De quoi en faire une cible de choix pour le conseiller sportif du PSG d'autant qu'il le connaît bien pour l'avoir amené au LOSC en 2017. Mais, ce dossier promet d'être très périlleux malgré le lien existant entre les deux hommes.

Arrivé à Arsenal en 2020, Gabriel (25 ans) est encore sous contrat jusqu'en 2027 à Londres. Selon le média Goal, la probabilité d'un transfert au PSG cet été est très faible. Le joueur ne veut pas quitter Arsenal avec qui il va découvrir la Ligue des champions la saison prochaine. Un refus qui ne serait pas nouveau pour les Parisiens, lesquels avaient déjà essayé de l'attirer lors du mercato estival 2022. A moins de faire une offre financière colossale à Arsenal, le PSG devra sans doute se pencher sur un autre joueur cet été.