Florentino Pérez fait signer un contrat anti-PSG à Vinicius

Le Real Madrid a décidé de blinder Vinicius Junior pour l'avenir, le Brésilien possédant encore il y a peu l'un des plus petits salaires parmi les stars. Avec une clause anti-PSG en cas de coup de folie du Qatar.

Comme Karim Benzema qui a su attendre son heure à son époque, Vinicius Junior est actuellement le lieutenant du Français en attaque. Le Brésilien est passé d’un joueur brouillon et souvent blessé à ses débuts au Real, à un élément clé capable de faire des différences énormes sur son aile gauche. Meilleur buteur du club merengue cette saison jusqu’à présent, l’attaquant en est récompensé. Si rien n’a été officialisé, le journal AS annonce que le joueur brésilien a signé sa prolongation de contrat avec le Real Madrid. « Les Madrilènes peuvent dormir tranquille avec l’avenir de Vinicius », écrit ainsi le journal sportif, qui donne quelques détails sur cette prolongation de contrat.

Tout s’est réglé l’été dernier, quand les deux camps ont profité de l’intersaison pour finaliser le contrat. L’accord a été trouvé, et il ne reste plus qu’à finaliser quelques détails pour l’officialiser. La preuve, Vinicius Junior serait déjà payé avec les émoluments de sa prolongation, bien supérieurs à son contrat précédent, histoire de monter que la Casa Blanca ne mettait pas de mauvaise volonté à continuer l’aventure. Il faut dire que le Brésilien n’a jamais prononcé un mot plus haut que l’autre malgré son salaire qui est longtemps resté le plus bas de tous les titulaires de la formation de Carlo Ancelotti. Désormais, son salaire va quasiment tripler, passant de 3 millions d’euros par an à 8 ME par saison.

Un gros soulagement pour Florentino Pérez, qui voit sa pépite brésilienne s’engager jusqu’en juin 2027. Un pied de nez également au PSG, qui était le club européen le plus intéressé par son profil, Nasser Al-Khelaïfi appréciant beaucoup et depuis des années le talent et la marge de progression de l’ancien du Flamengo. Il faut dire que, avant de prolonger, Vinicius Junior, acheté 42 millions d’euros en 2018, ne valait « que » 100 millions d’euros. La nouvelle clause libératoire devrait donc être à la hauteur de la valeur qu’accorde le Real Madrid à son joueur offensif. Et selon la chaine Cuatro, le but principal de la future clause libératoire sera de faire comprendre au PSG et au Qatar que Vinicius Junior est hors d’atteinte. Fabrizio Romano avait expliqué il y a quelques temps, que Florentino Pérez comptait mettre une clause à 1 milliard d’euros. Même pour le PSG et QSI, cela reste à priori dissuasif.