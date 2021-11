FIFA 22 : Kimpembe doit disparaître, la pétition lunaire

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Que les supporters du PSG se rassurent, Presnel Kimpembe n’est impliqué dans aucune affaire extra-sportive. Le défenseur parisien fait pourtant l’objet d’une pétition de la part de certains utilisateurs du jeu FIFA 22…

Presnel Kimpembe frustre les utilisateurs de FIFA 22 au point de faire l’objet d’une pétition surréaliste signée par plus de 7500 personnes. En cause ? Le niveau surévalué du joueur dans FIFA 22 par rapport à son niveau réel. « Depuis la sortie de FIFA 22, Kimpembe a gâché les week-ends de millions de personnes, notamment dans le mode de jeu "FUT Champions". En le retirant du jeu, on crée un environnement positif pour tous ceux qui y jouent » écrivent les auteurs de cette pétition qui jugent purement et simplement que Presnel Kimpembe est « cheaté » selon le terme utilisé par les joueurs et qu’il fausse ainsi les matchs.

Bien sûr, les supporters du PSG peuvent souffler, Presnel Kimpembe ne sera pas supprimé de FIFA 22 par EA Sports au contraire par exemple de Benjamin Mendy, dont la carte a été retirée à la suite des accusations de viols dont il a fait l’objet. Reste maintenant à voir si cette pétition qui prend de l’ampleur au fil des jours poussera l’éditeur de FIFA 22 à revoir les statistiques et donc le niveau de Presnel Kimpembe dans le jeu afin de retrouver plus de réalisme. Notons par ailleurs que Presnel Kimpembe est très loin d’être le joueur du PSG le plus fort dans FIFA 22 puisque onze joueurs parisiens ont une note supérieure à celle de l’international français. C’est le cas de Wijnaldum, Hakimi, Marquinhos, Di Maria, Verratti, Keylor Navas, Sergio Ramos, Donnarumma et bien sûr de Mbappé, Neymar et Messi. Le sextuple Ballon d’Or argentin est d’ailleurs le joueur le mieux noté du jeu avec une carte à 93 soit 10 points de plus que Kimpembe.