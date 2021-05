Espagne plutôt que France, Aymeric Laporte énerve

Dans : PSG.

Snobé par Didier Deschamps en Equipe de France, Aymeric Laporte a perdu patience et a cédé aux sirènes de la fédération espagnole.

Recruté par l’Athletic Bilbao avant sa majorité, Aymeric Laporte avait la possibilité de choisir l’Espagne comme nationalité sportive. Le défenseur de Manchester City a saisi l’occasion et a été sélectionné par Luis Enrique pour disputer l’Euro en 2021. Ce choix est critiqué dans la mesure où Aymeric Laporte a défendu les couleurs de la France des moins de 17 ans jusqu’aux espoirs. Vainqueur de l’Euro 1984 avec les Bleus, Luis Fernandez a également eu l’opportunité de jouer pour l’Espagne, ce qu’il avait refusé à l’époque. Au micro de RMC, le consultant de BeInSports a commenté la décision d’Aymeric Laporte. Selon lui, l’état d’esprit du défenseur de Manchester City, qui aurait du se sentir capable de titiller Presnel Kimpembe (PSG) ou encore Clément Lenglet (Barcelone) n’était pas idéal.

« Je n’ai pas aimé ce qu’il a eu l’occasion de faire. Moi, on me l’avait proposé et j’avais refusé. Quand tu prends une nationalité, quand tu es dans un pays et que tu commences à travailler… il y a de la déception, de l’attente, peut-être le sentiment d’être abandonné par Didier Deschamps et par la sélection française. Tu aurais pu avoir ce caractère, cette personnalité pour te dire : “Lenglet et Kimpembe, je peux être meilleur qu’eux’. Le problème c’est que ces derniers temps, à City il ne jouait pas, il était remplaçant. Donc il s’est dit que n’étant plus titulaire à City, il valait mieux être titulaire en Espagne. Chacun son opinion mais je n’ai pas trop apprécié ce changement » a lancé Luis Fernandez, pour qui Aymeric Laporte a manqué de confiance en soi et de détermination pour s’imposer en Equipe de France. Assurément, ses prestations avec l’Espagne lors de l’Euro seront scrutées.