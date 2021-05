EdF : Laporte zappe la France pour l'Espagne !

Dans : Equipe de France.

Systématiquement zappé par Didier Deschamps avec l’Equipe de France, Aymeric Laporte va défendre les couleurs de la sélection espagnole.

C’est un véritable coup de tonnerre, à quelques semaines de l’Euro 2021. Pas dans les petits papiers de Didier Deschamps, Aymeric Laporte a fait le choix de défendre les couleurs de l’Espagne à compter de maintenant, selon les informations de Marca et du journal AS. Lassé d’attendre un éventuel appel de Didier Deschamps, le défenseur de Manchester City, arrivé à Bilbao en 2010 et qui a découvert le foot professionnel en Espagne, a fait ce choix à une semaine de la liste des Bleus pour l’Euro.

La presse espagnole affirme par ailleurs que la naturalisation d’Aymeric Laporte a été approuvée ce matin au niveau administratif. La FIFA devrait très rapidement valider ce changement de nationalité sportive, ce qui pourrait potentiellement permettre à Aymeric Laporte de disputer l’Euro 2021 avec l’Espagne, si le sélectionneur Luis Enrique faisait le choix de faire appel à lui. Nul doute que cette information n’empêchera pas Didier Deschamps de dormir, alors que le sélectionneur des Bleus a récemment privilégié Raphaël Varane, Clément Lenglet, Presnel Kimpembe, Dayot Upamecano ou encore Kurt Zouma au défenseur de Manchester City chez les Bleus.