Esp : Messi au PSG, le scénario est écrit d'avance !

Dans : PSG.

Tandis que du côté du FC Barcelone, on affirme espérer que Lionel Messi prolongera son contrat, la réalité est qu'un départ au PSG est bon pour tout le monde.

Les semaines passent et Lionel Messi semble de plus en plus sur le départ, même si les candidats à la présidence du FC Barcelone lui font les yeux doux. La star argentine, ulcérée par les récentes révélations sur son dernier contrat signé en 2017 au Barça, veut attendre la fin de saison pour communiquer sur la suite de sa carrière, mais nombreux sont ceux qui pensent que la Pulga va ranger une dernière fois son casier au Camp Nou et filer vers une autre destination. Ce mercredi, Fabrizio Ponciroli, journaliste de TMW, explique qu’il n’y a pas le moindre suspense concernant Lionel Messi, car ce dernier va signer au Paris Saint-Germain. Le spécialiste italien dévoile les raisons qui font que, selon lui, le sextuple Ballon d’Or va choisir le PSG dans une opération qui ne va faire que des heureux, notamment au FC Barcelone où la situation financière est devenue hors de contrôle.

Et voilà le scénario qui selon Fabrizio Ponciroli se profile. « Après 17 saisons à Barcelone, Leo Messi a tout préparé afin de déménager, avec sa famille, à Paris. Dans un football économiquement en crise en raison la pandémie, la Pulga s'apprête à accepter l'offre d'un club qui ne connaît pas le mot crise, le PSG. Le propriétaire qatari du club est si riche qu’il peut se permettre n'importe quelle star, pour n'importe quel montant. Lionel Messi, qui était un rêve, est maintenant devenu un objectif résolument réaliste. Barcelone est endettée jusqu'au cou. Il est impensable que le Barça puisse convaincre l'Argentin de renouveler le contrat expirant le 30 juin (...) Il fut un temps où Leo Messi aurait probablement beaucoup sacrifié pour rester Blaugrana, mais, aujourd'hui, tout est différent. Il se sent trahi par Barcelone et ne veut pas oublier ce qui s'est passé ces derniers mois. Alors, mieux vaut dire au revoir et emprunter des chemins différents (...) Lionel Messi, en fait, est contraint de quitter Barcelone et de se marier avec Paris. C'est la seule solution qui puisse rendre toutes les parties heureuses. Le Barça pousse un soupir de soulagement au niveau de ses comptes, son salaire étant colossal, Messi ne perd pas un centime et le PSG fait le coup du siècle (peut-être à égalité avec le passage de CR7 du Real Madrid à la Juventus). Le PSG deviendra l'équipe des superstars, reprenant l'héritage du Real Madrid des Galactiques », explique le journaliste transalpin. Un raisonnement qui a du sens, même si le Qatar ne fera pas n’importe quoi histoire de ne pas finir financièrement comme le FC Barcelone avec un déficit dépassant le milliard d’euros.