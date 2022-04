Esp : Dembélé surprend le Barça et fait pleurer le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ciblé par le PSG dans l’optique du prochain mercato estival, Ousmane Dembélé pourrait finalement prolonger au FC Barcelone.

Libre de tout contrat au mois de juin, Ousmane Dembélé est l’une des pistes du Paris Saint-Germain, qui souhaite régénérer son secteur offensif l’été prochain. On le sait, le PSG ne retiendra pas Neymar tandis que Kylian Mbappé pourrait partir au Real Madrid. Afin de compenser ces potentiels départs, le Paris SG avait ciblé Ousmane Dembélé, en fin de contrat avec Barcelone. Mais à en croire les informations de Foot Mercato, les positions se sont récemment rapprochées entre l’ancien prodige du Stade Rennais et le FC Barcelone, dont les dirigeants sont revenus à la charge auprès de Moussa Sissoko, l’agent d’Ousmane Dembélé, dans le but de parvenir à un accord afin de prolonger le contrat du champion du monde français. Une nouvelle réunion s’est tenue ces dernières heures dans les bureaux du FC Barcelone et les positions se sont rapprochées.

Dembélé finalement prêt à prolonger au Barça

A ce jour, il n’y a toujours pas d’accord ferme et définitif entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé. Mais à en croire le média spécialisé, Ousmane Dembélé a accepté de légèrement baisser ses exigences, ce qui a incité le FC Barcelone a consentir de son côté un léger effort en revoyant son offre à la hausse. Les deux parties ayant accepté de faire des concessions, un accord pourrait rapidement être trouvé. Reste maintenant à voir si le Barça parviendra à boucler le dossier, ce qui reste urgent dans la mesure où Ousmane Dembélé reste courtisé par de nombreux cadors. En plus du Paris Saint-Germain, des clubs de Premier League à l’instar de Manchester United, Chelsea ou encore Newcastle ont sondé l’entourage de « Dembouz ». Pour le Barça, il s’agit-là d’une véritable course contre la moindre qu’il faut gagner. Chose qui n’est plus impossible, contrairement à ce qui semblait être le cas il y a tout juste deux mois.