Enorme catastrophe, le PSG offre la qualification à Man Utd !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

1/8e de finale de la Ligue des champions

Parc des Princes

Manchester United bat Paris SG : 3-1 (0-2 à l'aller)

Buts : Bernat (12e) pour le PSG; Lukaku (2e, 30e), Rashford (90e+3 sp) pour Man Utd

Il y avait eu la remontada contre le Barça, il y aura désormais ce désastre incroyable contre Manchester United. En offrant deux buts, et en encaissant un penalty suite à l'utilisation de la VAR à l'ultime seconde, le PSG s'est fait sortir par la formation anglaise (1-3).

Le match commençait de manière cauchemardesque pour le PSG puisque sur une passe en retrait désastreuse de Kehrer, Lukaku récupérait le ballon, dribblait Buffon et ouvrait le score après à peine deux minutes (0-1). Mais ce but anglais réveillait subitement Paris, et après une première grosse occasion, le Paris SG égalisait, Bernat reprenant victorieusement un caviar de Mbappé (1-1, 12e). Les joueurs de Tuchel appuyaient de plus en plus fort sur l'accélérateur, mais De Gea évitait que cela tourne au vinaigre. Et c'est un nouveau coup de tonnerre qui résonnait au Parc des Princes, puisque sur une frappe de Rashford, Buffon commettait une erreur grossière et relâchait le ballon dans le pieds de Lukaku, lequel, de près, doublait la mise (1-2, 30e). Forcément, ce scénario commençait à donner le vertige, Manchester n'étant plus qu'à un but de la qualification à la pause.

Dès la reprise, le PSG se remettait dans le bons, et pensait même avoir égalisé sur une superbe action entre Mbappé et Di Maria, mais ce dernier était hors jeu (56e). Paris avait toujours la maitrise du jeu, mais forcément chaque minute qui passait rendait la rencontre de plus en plus tendue, les Red Devils n'étant pas totalement aphones. Mbappé était proche de tuer le suspense, mais le champion du monde butait sur De Gea, la reprise de Bernat étant repoussé par le poteau (84e). Le PSG tenait bon, mais sur une frappe mancunienne à la 90e, Kimpembe détournait le ballon du bras à la limite de la surface, et après avoir utilisé la VAR l'arbitre accordait un penalty inespéré à Manchester. Et Rashford ne se faisait pas prier pour tromper Buffon (1-3, 90e+4) et offrir une hallucinante qualification aux Red Devils. Pour le Paris Saint-Germain, c'est évidemment une monstrueuse catastrophe qui sera aussi dure à digérer que la fameuse remontada.