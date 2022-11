Endrick au PSG, ça devient sérieux !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Endrick fait partie des joueurs les plus courtisés sur le marché des transferts. A seulement 16 ans, le Brésilien fait tourner la tête du PSG, mais pas que...

Voilà une énième grosse bataille que le PSG doit livrer sur le marché des transferts ! Le club de la capitale est toujours à l'affût de joueurs pouvant venir renforcer son effectif. Un effectif qui pourrait perdre certains joueurs, qui ne font plus partie du projet ou qui deviennent trop âgés. Dans tous les cas, le PSG sait qu'il va devoir préparer l'avenir, avec des joueurs clinquants si possible. Et Endrick répond à ces critères pour le PSG. Le prodige brésilien de 16 ans, qui fait le bonheur de Palmeiras, a tapé dans l'oeil de la direction du PSG mais aussi de Doha. Pas question donc de le laisser filer. Mais la concurrence sera rude, très rude dans ce dossier XXL.

Endrick, le PSG est bien placé !

🚨 O PSG está na corrida para contratar Endrick, atacante de 16 anos do Palmeiras, considerado um verdadeiro fenômeno. 🇧🇷⭐️



Além de Paris, Real Madrid, Chelsea e Barça estão entre os clubes interessados ​​que já conversaram com um integrante de sua comitiva.



🗞 @le_Parisien pic.twitter.com/5OQ2SnO8Lb — PSG FAN CLUB Brasil - RJ (@PSGfanclubRJ) November 9, 2022

Car bien évidemment, Paris n'est pas le seul club à avoir flairé le bon coup. C'est aussi le cas du Real Madrid et Chelsea. A l'heure actuelle, selon Fabrizio Romano, ces trois clubs sont les plus avancés dans le dossier Endrick. Ces dernières heures, Le Parisien est venu confirmer les informations du journaliste italien, tout en précisant que Luis Campos suivait déjà le Brésilien depuis trois ans et que le Barça était aussi un club intéressé. Des contacts ont même été démarrés par toutes ces équipes avec un membre de son entourage. Palmeiras a de son côté fixé une clause libératoire à 60 millions d'euros. Comme précisé par le père d'Endrick à la presse, il n'y a rien de fait avec aucun club pour le moment. Les conditions devront à la fois satisfaire le club du Brésilien mais aussi ses représentants, qui veulent avoir toutes les offres sur la table avant de se décider. Si le PSG est encore loin d'avoir remporté ce dossier, il fait bien partie de la bagarre. Les champions de France pourraient profiter de la présence de Neymar pour convaincre Endrick de le suivre dans la capitale française. Tout est bon à prendre pour la direction du PSG.