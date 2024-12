Mohamed Salah signe un contrat XXL, merci le PSG ‍!

Annoncé au PSG ces derniers jours, Mohamed Salah va finalement obtenir ce qu’il voulait, à savoir une prolongation de contrat à Liverpool, où il s’apprête à signer pour deux ans supplémentaires soit jusqu’en 2027.

Depuis plusieurs jours, un nom revient avec insistance dans l’actualité du Paris Saint-Germain dans l’optique du prochain mercato estival, celui de Mohamed Salah. Il faut dire que l’international égyptien, qui réalise une saison à couper le souffle avec Liverpool, arrive en fin de contrat en juin prochain. Il serait donc tentant pour le PSG de se jeter dessus afin de le faire signer libre, ce que Nasser Al-Khelaïfi a cependant démenti cette semaine. « J'aime Salah, notamment parce qu'il vient de notre région du monde. Je suis très fier de lui, honnêtement, pour ce qu'il a fait en Premier League avec Liverpool. J'ai beaucoup de respect pour lui et pour Liverpool. Mais nous ne lui avons donc jamais parlé » a assuré le dirigeant du PSG.

L’homme d’affaires qatari ne bluffait pas puisque selon les informations du Daily Mirror, Mohamed Salah ne rejoindra pas le Paris SG. Au contraire, l’international égyptien s’apprête à signer un nouveau contrat avec Liverpool. Comme indiqué par plusieurs médias britanniques ces derniers jours, l’ancien joueur de l’AS Roma et de Chelsea s’est en réalité servi de l’intérêt du PSG pour négocier au mieux sa prolongation de contrat chez les Reds. Mission réussie pour Mohamed Salah, qui a fait plier le club de la Mersey et qui s’apprête à signer une prolongation de deux ans.

🚨🚨| BREAKING: Mohamed Salah is expected to 𝐄𝐗𝐓𝐄𝐍𝐃 his contract by two years with Liverpool.



