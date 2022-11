Endrick au Real Madrid ? Son père rassure le PSG

Âgé d'à peine 16 ans, Endrick est déjà considéré comme un phénomène au Brésil. Le joueur de Palmeiras fait fantasmer l'Europe, à commencer par le Real Madrid, le Barça et le PSG. Les Madrilènes étaient annoncés proches de le signer mais le père du joueur calme le jeu.

Alors que Kylian Mbappé et Erling Haaland commencent seulement à s'installer au sommet de la hiérarchie mondiale, on évoque déjà l'émergence d'un nouveau talent offensif du côté du Brésil. Endrick, 16 ans depuis cet été, est un garçon fort pressé. Il vient à peine de débuter avec Palmeiras, devenant le plus jeune joueur de l'histoire du club, qu'il marque déjà ses premiers buts. En cinq matchs, il en est à trois réalisations. Il est ainsi devenu le plus jeune buteur de l'histoire du championnat brésilien. Une précocité qui lui donne de nombreux prétendants en Europe, notamment en Espagne.

Outre le PSG, les deux géants espagnols que sont le Real Madrid et le FC Barcelone sont très actifs à son sujet. Ces derniers jours, les médias espagnols se voulaient optimistes concernant un transfert de la pépite brésilienne. Sport évoquait un pacte réalisé entre le clan du joueur et le Barça. Quelques heures après, El Debate affirmait au contraire qu'Endrick voulait signer au Real Madrid et que les Merengues allaient payer sa clause libératoire fixée à 60 millions d'euros. Une seconde information qui a enflammé l'Espagne et obligé le père du joueur, Douglas, à réagir.

🚨 Exclusive — Endrick’s father Douglas: “There’s nothing decided for Real Madrid or any other club. We’ve no preference yet”. 🇧🇷



“We’ll decide in the next months, the club that will pay what Palmeiras want and show us the best technical project for Endrick, will sign the boy”. pic.twitter.com/uVusqGbyvt