Elle se moque de ses infos sur Zidane, Daniel Riolo en furie

Daniel Riolo l'annonce, Zinedine Zidane est tout proche de devenir l'entraineur du PSG. Tout le monde n'est pas convaincu.

Plus polémiste qu’informateur depuis qu’il fait les beaux jours de l’After sur RMC, Daniel Riolo a néanmoins lâché de très beaux scoops dernièrement. La signature de Lionel Messi avec six mois d’avance, c’était son annonce. Il faisait aussi parti de ceux qui estimaient possible que Kylian Mbappé reste au PSG, alors que tout le monde l’annonçait au Real Madrid. Désormais, le journaliste se montre catégorique en expliquant que Zinedine Zidane va finir par dire oui à Paris. Une certitude qui provoque forcément des débats, tant l’Emir du Qatar semble avoir du mal à convaincre Zizou de faire le grand saut. Et la reine des débats, dans la galaxie RMC, c’est Estelle Denis.

La confrontation entre l’animatrice et le spécialiste du football a ainsi donné lieu à une passe d’armes musclée, surtout que Daniel Riolo n’a pas du tout aimé les allusions sur la façon dont il faisait son travail. Annoncer un joueur ou un entraineur et se mouiller pendant le mercato n’est pas le fruit du hasard, a tenu à faire savoir le taulier de l’After Foot dans l'émission Estelle Midi. Dans un débat qui a clairement vexé Daniel Riolo, l’échange a pesé sur l’ambiance du plateau. Cela a débuté par l’intervention du journaliste, qui a laissé entendre qu’il ne fallait plus parler de Zinedine Zidane pour l’équipe de France. « Là, c’est trop tard. Zidane n’est pas disponible. Deschamps ne lâchera rien et Zidane est engagé ailleurs », a assuré Daniel Riolo, lançant Estelle Denis sur son avis contradictoire, et le dialogue suivant.



« Estelle Denis : Moi, je crois qu’il (Zidane) n’est pas engagé. Je n’y crois pas !

Daniel Riolo : T'as le droit de ne pas y croire Estelle, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Pour Mbappé, tu ne me croyais pas non plus je te signale

Estelle Denis : C’est vrai, mais il y avait une chance sur deux, comme là d’ailleurs.

Daniel Riolo : Une chance sur deux ? Ok. Donc en fait, tu remets en cause mon travail et ce que je fais dans la vie, mais ce n’est pas grave. Tu as raison de relayer les abrutis sur Twitter qui pensent qu'un journaliste, c’est un mec qui fait pile ou face.

Estelle Denis : : Mais ce n’est pas ce que je t’ai dit Daniel !

Daniel Riolo : Si, c’est ce que tu as dit », se sont lancés les deux interlocuteurs, avant qu’Estelle Denis ne décide de passer à autre chose en expliquant que Daniel Riolo s’énervait. Si les bisbilles de la sorte font partie du spectacle de ces talk-show, l’intervenant de l’After Foot a tout de même tenu à faire comprendre que la rumeur Zidane au PSG n’était pas un simple bruit de couloir, et qu’il y avait de bonnes raisons de croire que l’ancien entraineur du Real Madrid était un sérieux prétendant pour s’asseoir sur le banc du Parc des Princes cet été.