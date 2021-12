Eliminer Madrid et gagner le Mondial, Mbappé frappe fort !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En marge des Globe Soccer Awards, où il a été désigné footballeur de l'année 2021, Kylian Mbappé a évoqué 2022 et sans faire dans la langue des bois.

Présent ce lundi à Dubai afin de recevoir son trophée de meilleur joueur de l’année, Kylian Mbappé a répondu à quelques questions de la presse anglo-saxonne, le footballeur français du Paris Saint-Germain démontrant par la même occasion qu’il maîtrisait aussi bien la langue de Shakespeare que les ballons de football. À moins d’une semaine de l’ouverture du marché des transferts, l’attaquant tricolore n’a évidemment pas voulu s’exprimer sur son avenir personnel, sachant que sauf s’il prolonge son contrat avec le PSG, il sera libre de s’engager pour la saison 2022-2023. Cependant, Kylian Mbappé a accepté d’évoquer la prochaine double confrontation avec le Real Madrid les 15 février et 9 mars prochains. Plutôt que de tourner autour du pot s’agissant peut-être de son futur club, Kylian Mbappé est allé droit au but.

Mbappé veut faire le Grand Chelem avec le PSG et la France

Car même s’il décide de quitter libre le Paris Saint-Germain en juin prochain, Kylian Mbappé ne veut pas perdre une chance supplémentaire de décrocher la Ligue des champions avec le club de la capitale. Et avant de défier Karim Benzema et ses coéquipiers, le champion du monde 2018 est même très confiant, tout comme il l’est dans la perspective de la Coupe du monde l’hiver prochain au Qatar avec les Bleus. « La seule chose que je puisse prédire pour le match Real Madrid-PSG, c'est la victoire du Paris Saint-Germain. Ce sera un match difficile et compliqué, mais je veux gagner la Ligue des champions, de même que la Coupe du monde en 2022 avec la France », a expliqué, sur Sky Sports, un Kylian Mbappé très confiant et visiblement déterminé à tout rafler cette année.