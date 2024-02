Décès d’Artur Jorge, entraineur emblématique du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Entraineur charismatique du PSG de l’époque Weah, Raï et Ginola, Artur Jorge est décidé à 78 ans des suites d’une maladie, ce jeudi. « C'est avec une profonde tristesse que la famille d'Artur Jorge Braga de Melo Teixeira communique sa disparition, ce matin à Lisbonne, à la suite d'une longue maladie. Il est mort sereinement, entouré de ses proches », a fait savoir sa famille. Le technicien portugais avait notamment entrainé Paris de 1991 à 1994 (avec un titre de champion de France à la clé), et de 1998 à 1999, mais il avait aussi remporté la Ligue des Champions avec son club de coeur, le FC Porto en 1987, avec le fameux but de Madjer.