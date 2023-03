CR7, Messi et Neymar résistent encore à Kyk's Mbappé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’affole pas seulement les compteurs sur le rectangle vert. Sur les réseaux sociaux aussi, l’attaquant français possède des statistiques impressionnantes. Le voilà désormais parmi les joueurs les plus populaires au monde sur Instagram.

Si certains en doutaient encore, Kylian Mbappé est bien la plus grande star du Paris Saint-Germain. Et l’hommage réservé samedi soir en est la preuve. Buteur dans les dernières minutes contre le FC Nantes (4-2), l’attaquant français a dépassé l’Uruguayen Edinson Cavani pour devenir le meilleur buteur de l’histoire du club francilien.

« Je joue pour écrire l'histoire, s’est réjoui celui qui a atteint les 201 buts avec le Paris Saint-Germain. Et j'ai toujours dit que je voulais écrire l'histoire en France. Dans la capitale, dans mon pays, dans ma ville, je suis en train de le faire, c'est magnifique. » Mais le phénomène Kylian Mbappé ne se limite pas qu’à l’Hexagone. L’ancien joueur de l’AS Monaco est devenu une immense star mondiale. Ce que confirment les chiffres d’Instagram.

Le Français le plus suivi

Après son record battu, Kylian Mbappé a en effet dépassé la barre des 100 millions de followers sur le réseau social ! C’est dire à quel point l’international tricolore a fait grimper sa cote de popularité en France et au-delà de nos frontières. Le gamin de Bondy devient ainsi la personnalité française la plus suivie sur Instagram. Il devance très nettement deux autres footballeurs, à savoir Karim Benzema (67 millions de followers) et Paul Pogba (57 millions).

Plus impressionnant encore, le numéro 7 du Paris Saint-Germain se classe quatrième au classement des joueurs les plus suivis au monde sur le réseau social. Kylian Mbappé n’est devancé que par ses coéquipiers Neymar (206 millions) et Lionel Messi (437 millions), sans compter l’indétrônable Cristiano Ronaldo (556 millions). L’international tricolore est encore loin. Mais à ce rythme, l’écart pourrait se réduire au fil des années.