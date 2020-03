Coronavirus : A huis-clos contre Dortmund, les joueurs du PSG sont chauds !

Dans : PSG.

Le week-end dernier, en bon capitaine, Marquinhos avait confié qu’il préférait un report du match de Ligue des Champions face à Dortmund, plutôt qu’une rencontre à huis-clos.

Propagation du Coronavirus oblige, les instances comme l’UEFA et le gouvernement français envisagent de faire disputer ces matchs à huis clos pour éviter les grands rassemblements. Une solution qui passe forcément pour une grande injustice sur le plan sportif, le PSG ne pouvant compter sur le soutien de ses supporters. Ces derniers auraient aussi du mal à digérer cette décision, même si, comme l’a rappelé Thomas Tuchel en conférence de presse, le football ne peut pas être une exception à ce qui s’applique à de nombreux autres domaines de la société en ces jours critiques.

Avec les précautions prises depuis le week-end dernier en Ligue 1, les footballeurs sont en tout cas sensibilisés au Coronavirus, et évoquent même déjà cette possibilité de jouer sans spectateurs contre Dortmund. Selon Le Parisien, le groupe de Thomas Tuchel a bien compris qu’il s’agissait d’une réelle possibilité, et les joueurs ont décidé de prendre un éventuel huis-clos comme un nouveau défi. En effet, le vestiaire ne perdra pas la moindre once de motivation si cela devait se produire affirme le journal francilien, qui évoque même un état d’esprit de révolte supplémentaire devant cette situation inédite et qui peut paraitre injuste aux yeux des fans, Dortmund ayant eu un énorme soutien populaire en sa faveur lors du match aller.