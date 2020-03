Coronavirus : PSG-Dortmund à huis clos, l'UEFA y pense très fort !

Dans : PSG.

A une semaine du match PSG-Dortmund, l'UEFA admet qu'il est très possible que la rencontre se joue dans un Parc des Princes vide en raison de l'épidémie de coronavirus. Aucun report n'aura lieu.

Pour espérer battre et éliminer le Borussia Dortmund en match retour de Ligue des champions, le 11 mars prochain, le PSG compte évidemment sur ses supporters. Mais alors que la rencontre se profile, les dirigeants parisiens savent désormais qu’il est possible que l’UEFA décide de faire jouer ce match à huis clos. Il ne s’agit évidemment pas d’une sanction disciplinaire, mais d’une décision faisant suite à l’épidémie de coronavirus qui frappe actuellement toute la planète. Pour l’instant, les autorités françaises n’ont pas souhaité interdire les matchs de football, et il a d’ailleurs été confirmé que le match OL-PSG de mercredi en Coupe de France aura lieu dans un Groupama Stadium plein.

Et concernant le match du 11 mars, il est d’ores et déjà acquis que l’UEFA ne reportera pas ce PSG-Dortmund, même si Marquinhos avait fait savoir qu’il préférait un décalage qu’un match sans les supporters parisiens. Selon L’Equipe, le comité exécutif de l’UEFA, qui se réunissait ce lundi à Amsterdam, reste à l’écoute des autorités de chaque pays, mais n’aura aucun souci à faire disputer le Paris-Dortmund sans public s’il le faut, même si cela ne préserve pas l’équilibre de la Ligue des champions. Du côté de Nasser Al-Khelaifi et Leonardo on doit commencer à se demander si la malédiction n’est pas réellement permanente au Paris Saint-Germain.