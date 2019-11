Concert de JUL : 4 supporters du PSG en garde à vue

Dans : PSG.

Le 13 novembre dernier, des « supporters » du PSG avaient forcé l’entrée de l’AccorHotels Arena de Paris-Bercy pour s’en prendre à des spectateurs venus écouter le concert de ce rappeur marseillais. Quatre de ces Ultras, dont certains été cagoules, ont pu être identifiés et ont été placés en garde à vue cette semaine grâce à des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux par des spectateurs. L’enquête se poursuit et pourrait mener à d’autres identifications et interpellations, pour des faits de bagarre, d’intimidation et intrusion lors de ce concert de Jul.