Christophe Galtier, le PSG veut un entraineur au rabais

Par Alexis Rose

En négociations avec le Paris Saint-Germain pour lâcher Christophe Galtier, l’OGC Nice réclame un joli chèque pour revendre les deux dernières années de contrat de son entraîneur. Paris compte bien négocier.

Après avoir sondé le marché des entraîneurs, le club de la capitale française a fait son choix : Christophe Galtier sera le prochain coach du PSG. Maintenant que Zinédine Zidane, le choix numéro un du Qatar, a décidé de ne pas rejoindre Paris cette saison, Luis Campos va donc faire son maximum pour ramener son ancien collègue de Lille du côté du Parc des Princes. Mais alors que toutes les parties tirent dans le même sens depuis quelques jours, sachant que Nice veut se débarrasser de Galtier pour faire revenir Lucien Favre, les discussions entre les deux clubs se poursuivent. Et pour l’instant, personne ne lâche l’affaire à cause d’une question de gros sous.

« L’OGC Nice réclame 10 millions pour laisser partir Christophe Galtier »

En effet, selon les informations de Foot Mercato, les Aiglons réclament la modique somme de 10 millions d’euros pour lâcher les deux années de contrat de Galtier. Un deal que le PSG n'acceptera pas en l’état. « L’OGC Nice réclame une indemnité de transfert comprise entre 8 et 10 millions pour laisser partir Christophe Galtier. Jusqu'à maintenant, le PSG n'est pas disposé à dépasser la somme de 5 M€ pour s'attacher les services de l'ancien entraîneur de l'AS Saint-Etienne. La possibilité d'inclure des joueurs parisiens dans la transaction pour faciliter le transfert a aussi été évoquée. Cette idée arrangerait bien Paris, qui aimerait largement dégraisser son effectif dès cet été », peut-on lire sur le site spécialisé, qui sait que Galtier sera bien le successeur de Mauricio Pochettino.

🚨Info : #Nice réclame entre 8 et 10M€ pour libérer Galtier 🇫🇷



• Le #PSG ne souhaite pas dépasser les 5M€



• Plusieurs joueurs, dont Dina Ebimbé 🇫🇷, ont été proposés par #Nice.



• Henrique 🇵🇹 impliqué dans les négoshttps://t.co/U1lms7s6so — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 19, 2022

Le PSG prêt à mettre des jeunes dans la balance ?

Sauf que pour valider cela, le PSG et l’OGCN vont devoir trouver un terrain d’entente. Le plus vite possible, sachant que les deux clubs français veulent rapidement trouver un accord pour pouvoir lancer la saison prochaine. Autant dire que Paris va devoir mettre un peu d’eau dans son vin, soit en s’alignant sur les exigences financières de Nice soit en lâchant des jeunes talents, comme Djeidi Gassama, dans le deal… Il en sera ainsi si le PSG veut voir Galtier sur son banc de touche lors du Trophée des Champions contre Nantes en juillet prochain puis contre Clermont lors de la première journée de L1 en août.