Ce membre du club adoré dévoile le problème du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La saison du Paris SG se termine sans véritable enjeu, et sans aucune passion. Assez terrible à vivre pour Michel Montana.

Les joueurs n’arrivent plus à gagner un match et le titre de champion de France était le dernier objectif accompli sans joie, les supporters ayant décidé de boycotter les festivités. Une bien triste fin de saison depuis l’élimination en Ligue des Champions. Voilà qui déprime encore un peu plus Michel Montana, le speaker historique du Paris SG. Ce dernier n’était pas au Parc des Princes pour le match du week-end dernier contre Troyes, manquant sa première rencontre de Ligue 1 depuis 1998. La faute à une blessure contractée au tennis, une rupture du tendon d’Achille tout de même. Et si l’emblématique annonceur du PSG a reçu des messages de soutien des supporters, qui ont même déployé une banderole pour lui, cette situation où le public ne suit plus l’équipe le dérange forcément.

Courage Michel Montana ! pic.twitter.com/xe8QKpqt7i — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) May 8, 2022

« On a tous envie de retrouver le Parc tel qu’on le connaît. C’est ce que j’appelle de tous mes vœux, je ne vais pas dire pour le dernier match, mais en tout cas pour dès le début de la saison prochaine. Et puis en fait pourquoi pas ? Peut-être qu’il y aura une forme d’union sacrée pour la dernière de la saison alors qu’on sait que certains joueurs partiront. Et puis c’est quand même un dixième titre ! », a lancé dans les colonnes du Parisien Michel Montana, très respecté chez les supporters comme au sein du club.

Le problème est dans la tête

Il s’est d’ailleurs s’est permis de donner sa propre explication au fiasco parisien, notamment à Madrid. Et pas de surprise, le problème ne vient pas du niveau des joueurs, mais de la mentalité. « Avant d’être speaker, je suis supporter donc, bien sûr que j’ai été déçu. Sans être un grand connaisseur, pour moi, c’est plus dans la tête, c’est sur le plan mental. Je ne crache pas sur tout le monde parce qu’on a quand même des joueurs incroyables. Après, que la mayonnaise prenne ou pas, ce n’est pas mon rôle de dire ce qu’il fallait faire », a livré le speaker emblématique du Paris SG, qui, comme beaucoup de supporters, espère une bonne nouvelle dans le dossier Kylian Mbappé pour passer un été avec de meilleures perspectives pour la suite.