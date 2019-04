PSG : Al-Khelaifi est le maillon faible de Paris, Bitton y va fort

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Absent au Parc des Princes dimanche soir alors que le Paris Saint-Germain aurait pu officiellement décrocher son titre de champion de France, Nasser Al-Khelaïfi n’est pas épargné par les critiques ces dernières semaines. Il faut dire que le président du PSG n’a pas forcément géré de la meilleure des façons le dossier Adrien Rabiot, et que certains de ses choix font débat. Ceux de prolonger Dani Alves et Gianluigi Buffon, par exemple. Consultant pour France Bleu Paris, Stéphane Bitton n’y a ainsi pas été par quatre chemins pour critiquer de manière assez sévère le boss du club de la capitale.

« Qui aurait imaginé Florentino Pérez absent pour le titre du Real ou Jean-Michel Aulas à Lyon ? A un moment donné, les supporters du PSG vont se rendre compte qu’ils sont les cocus de l’affaire. Tous les ans, on leur promet la Ligue des champions. Mais la réalité, c’est que tant que le PSG sera organisé comme maintenant avec les passe-droits de certains, il ne pourra pas aller au bout en Coupe d’Europe. En France oui, mais pas ailleurs. Ce club n’est pas structuré. Il ressemble plus à une maison de retraite où l’on prend des joueurs qui ont 37 et 40 ans parce qu’ils sont amis avec Daniel Alves ou Marco Verratti » a confié Stéphane Bitton, agacé par l’attitude et les choix de Nasser Al-Khelaïfi au PSG. Ça, c’est dit…