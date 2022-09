Busquets au PSG, le nouveau rêve d’Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après l’arrivée libre de Lionel Messi à l’été 2021, le Paris Saint-Germain espère profiter d’une nouvelle fin de contrat au FC Barcelone. Cette fois, le président Nasser Al-Khelaïfi tente de convaincre le milieu Sergio Busquets qui a décidé de quitter le club catalan.

Sergio Busquets vit peut-être sa dernière saison au FC Barcelone. Sollicité par ses dirigeants cet été, le milieu de terrain a refusé de baisser son salaire pour faciliter l’inscription des recrues. L’Espagnol de 34 ans en aurait profité pour indiquer à ses supérieurs qu’il ne prolongerait pas son contrat qui expire en juin prochain. Une décision étonnante dans la mesure où le pur produit de la Masia fait partie des intouchables de Xavi. L’entraîneur du Barça compte énormément sur son capitaine et ne serait sans doute pas favorable à son départ.

Busquets veut quitter Barcelone

Mais d’après le média El Nacional, Sergio Busquets estime qu’il est temps de tourner la page. Son objectif serait de se lancer dans un nouveau défi, ou de prendre sa retraite. La première hypothèse semble la plus probable étant donné que le Blaugrana ne manque pas de prétendants. Sans compter les destinations exotiques à sa portée, l’international espagnol plairait à son ancien entraîneur Pep Guardiola du côté de Manchester City, ainsi qu’au Paris Saint-Germain ! En effet, le président Nasser Al-Khelaïfi s’activerait lui-même pour tenter de convaincre Sergio Busquets.

Le club est d’accord: le remplaçant idéal de Busquets est Zubimendi. pic.twitter.com/0jHansrgbG — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) September 20, 2022

Le dirigeant parisien lui proposerait un contrat de deux ans avec la garantie d’intégrer le onze de départ. De son côté, le capitaine du Barça serait uniquement concentré sur sa saison et sur la Coupe du monde 2022 qu’il disputera avec la Roja. Le Paris Saint-Germain ne lui mettrait aucune pression, mais attendrait tout de même une réponse le plus vite possible, probablement en janvier prochain. A ce moment, Sergio Busquets sera libre de discuter avec les clubs de son choix. Et compte tenu de son salaire et de ses performances mitigées, la direction du Barça n’y verra pas forcément d’inconvénient.