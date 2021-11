Booba à Dubaï pour Messi, il fait le buzz

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Le plus connu des rappeurs français sort un nouveau single intitulé « Leo Messi » ce jeudi soir. Booba a fait fuiter le son sur Twitter mercredi après le match du PSG contre le RB Leipzig, avant de le supprimer.

Les références au football sont de plus en plus nombreuses au fil des années dans les musiques de rap. Les deux domaines sont assez liés, notamment parce que les joueurs écoutent beaucoup ce style de chansons. Les stars du PSG ne manquent pas à la règle. Le morceau de Niska sur Blaise Matuidi avait fait un carton. En partie parce que le milieu de terrain célébrait ses buts avec la danse "charo" du rappeur dans son « freestyle PSG ». Un autre joueur du club de la capitale va avoir le droit à sa propre chanson. Il s’agit de Lionel Messi. Et l’auteur n’est autre que Booba, qui s’était pourtant exprimé avec réticence au moment de l’arrivée de la Pulga à Paris en août. « On attend Jésus et on a eu Lionel, on va voir s’il s’y connait en fin du monde », avait-il posté sur son réseau social favori, Instagram. Booba avait ensuite manié l’humour à sa façon. « A quoi y va nous servir contre Clermont-Ferrand ? C’est une insulte, Messi Clermont starfoulah que Dieu nous guide vers la lumière ».

« Léo Messi », disponible ce jeudi soir à minuit

Si Booba a sorti il y a quelques mois son dixième et dernier album, « Ultra », il continue de sortir quelques singles. Le prochain s’intitulera « Lionel Messi » et il sort ce jeudi à minuit. Mais le « Duc de Boulogne » n’a pas pu résister à l’envie de teaser sa communauté et les supporters en sortant pendant quelques instants son morceau avec le clip sur Twitter, après RB Leipzig – PSG mercredi soir (2-2). « Ici c’est Paris, on a Léo Messi, donc qu’est-ce que le monde, je vous le demande », chante notamment Booba, qui a filmé ce clip lors d'un passage à Dubaï. Ses fans ont selon les commentaires beaucoup aimé même si certains regrettent la durée du morceau. Il ne dure qu’1min40 et Booba rappe une trentaine de secondes…A moins que la vraie version soit finalement plus longue. Quoi qu’il en soit, Lionel Messi est déjà "validé" à Paris.