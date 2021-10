Booba détruit Paul Pogba, un clash royal !

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

La semaine passée, Paul Pogba a dévoilé des chaussures qu'il a réalisées avec Stella McCartney pour Adidas. Ce modèle est végane et surtout unisexe. De quoi faire hurler Booba, qui a fracassé le champion du monde.

La semaine passée, Paul Pogba a présenté avec Stella McCartney, la fille de Paul McCartney, ancien leader des Beatles, une chaussure de football Adidas qui est la première à se dire « vegan et unisexe ». Ce modèle de Predator Freak a été réalisé avec la styliste anglaise, et la marque aux trois bandes en a dévoilé les « secrets » la semaine passée dans le cadre d’une campagne de promotion à laquelle a également participé Wendy Renard, la joueuse de l’Olympique Lyonnais. Le joueur de Manchester United portait même ses nouvelles chaussures la semaine passée lors de la victoire contre l’Atalanta Bergame, mais également ce dimanche face à Liverpool. Contre les Reds, les crampons de Paul Pogba ont fini sur la cheville du pauvre Naby Keita, ce qui a valu au joueur français de laisser ses coéquipiers à 10 alors qu’il était entré en jeu 15 minutes avant.

Pour en revenir à ces chaussures Adidas, elles ont connu un net regain de « popularité » grâce à l’intervention musclée d’un certain…Booba. Le rappeur, qui est lui aussi du genre à tacler les deux pieds en avant, ne s’est pas privé de faire savoir au champion du monde français de Manchester United qu’il n’était pas vraiment fan de son initiative commerciale. Si certains pourraient le dire en mettant les formes, le Duc est lui directement dans l’invective et a fait comprendre via les réseaux sociaux que cette chaussure « vegan et unisexe » n’était pas son style. « Et lui (Ndlr : Paul Pogba) qui fait la promotion d'une chaussure non-binaire. C'est à cause des vendus comme toi qu'on va tous couler !! Paul Pogba quand ton fils va rentrer de l'école et qu'il va te dire qu'il est non-binaire et qu'il veut se couper la biloute, tu m'appelleras et on ira se prendre un café », lance Booba, qui ajoute à son commentaire une ligne extraite des paroles de son morceau intitulé Variant : « 100 millions pour jouer au ballon, taire ses opinions, allez signe… ».

Forcément, compte tenu de l’impact des sorties médiatiques de Booba, qui est suivi par 5,6 millions de followers sur Twitter, son message à destination de Paul Pogba n’est évidemment pas passé inaperçu. Et il suscite des commentaires outrés de la part de certains internautes, tandis que d’autres soutiennent le rappeur de 44 ans, qui est également un businessman de haut niveau et roi du clash, pas toujours virtuel. Amateur de football, Booba connaît bien Paul Pogba, puisque ce dernier avait rencontré le rappeur français lors de vacances à Miami en 2016, les deux ayant même posé pour une photo sur la terrasse de l'hôtel du joueur qui s'apprêtait à quitter la Juventus pour repartir à Manchester United. Le temps passe et visiblement le rappeur n'est plus trop pote avec le meneur de jeu de l'équipe de France et des Red Devils.